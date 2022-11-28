白纸抗议让习面临三难选择

中国/清零/白纸抗议

2022年11月27日，中国上海，在乌鲁木齐发生致命火灾后，警察在前一天晚上发生的抗议活动的乌鲁木齐路现场严阵以待。

中国官员对激增的新冠病例反应混乱，已连续三天引发跨越城市和社会阶层的示威抗议。中国政府已经浪费了两年的时间过早地庆祝自己抵御了这一流行病，现在却没有准备好解决因过度自信而导致的相互关联的经济、健康和政治危机。

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据路透社今天报道称，白纸抗议让中国面临可怕的三难选择。而抗议活动可能是对中国国家主席习近平统治的最关键考验。虽然难以衡量，但到目前为止，人群的规模似乎比 1989 年要小，当时政府使用坦克镇压了不满的大学生和工厂工人的大规模抗议运动，但此次抗议活动对官员腐败、停滞不前的工资和 18% 的通货膨胀而激怒。一些人要求习近平下台。

抗议在全国范围内广泛蔓延，人们涌上街头，对严格的流行病控制措施感到沮丧，这种控制措施正在压抑生活和企业，而且看不到尽头。

与 1989 年一样，问题是经济和政治问题，以及国家范围；苹果公司供应商富士康装配线上的中产阶级学生和蓝领工人再次找到了共同的目标。互联网正在促进抗议者的协调，而这正是内部安全部门数十年来试图阻止的事情。

这种不稳定将加速新生的投资者乐观情绪的逆转。在北京最终表示将开始有选择地放宽习近平标志性的“动态零病毒”方法后，交易员于 11 月初重新买入中国公司的股票。那是不合时宜的。随着恒生国企指数在 11 个交易日内飙升 27%，新的传染性病毒变种正在转移；周日新增病例激增至 40,000 多例。

城市从放松状态又转变为加强封锁。然而，由于许多老年人拒绝接种疫苗，让这种疾病肆虐几乎肯定会导致死亡人数激增。官员们还意识到，街上的每个市民都在抱怨封锁，而另一些人则害怕感染 Covid-19。例如，当石家庄市试图放松对疫情的控制时，许多居民躲在公寓里而不是去购物。

这种行为破坏了放弃习的零新冠病毒政策将立即刺激经济活动的论点。较贫困地区的高死亡率风险和仍然摇摇欲坠的公共医疗系统状况使政府难以做出让步。胡萝卜加大棒的组合可能会清除街头的示威者，但官员们既不能恐吓也不能安抚这种病毒。

据路透社说，这波不满浪潮越大，强硬派就越可能主张对异见者进行暴力攻击并恢复严格的隔离。但这有风险。北京的一些辩护者认为，天安门镇压开启了随后的财富创造时代。然而，中国的经济增长在 1989 年放缓了近三分之二，降至 4%，并在次年保持不变。到 2022 年，随着房地产崩盘、零售支出不温不火和出口下降，政府无法承受进一步收缩。甚至在考虑北京对动荡的反应之前，国际货币基金组织就预计中国今年的 GDP 增长率仅为 3.2%。

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