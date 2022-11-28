白纸抗议运动 中国逮捕一名英国记者 遭抗议

中国/新冠病毒/白纸抗议

英国政府抗议中国警方在上海逮捕一名英国广播公司记者，该记者昨天在上海报道民众抗议清零政策时被逮捕。英国广播公司对逮捕案提出抗议。中国外交部发言人今天回应称，中国方面逮捕这个英国人时并不知道他是新闻记者。尽管遭到拳打脚踢，中国官方仍然解释说，逮捕这名英国记者是为他好。

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据法新社报道称，英国BBC媒体集团周日表示，该集团在中国的一名记者在上海报道民众抗议中国政权严厉的 清零政策时被逮捕并 "被警察殴打"。BBC发言人在给法新社的一份声明中说："BBC非常关注我们的记者埃德-劳伦斯的权益，他在报道上海的抗议活动时被捕并被戴上手铐。该抗议声明说，该记者在中国作国内特派记者报道时，被中国警察拳打脚踢。

本周末，数百人在包括上海和北京在内的中国几个主要城市举行示威，抗议当局为打击冠状病毒疫情而实施的禁闭和限制。

BBC发言人说，针对中国方面解释之所以逮捕他为了他好，指出这不是一个可信的解释。中国方面说，逮捕英国记者是担心他在抗议清零政策的示威中受伤。

BBC说，至此他们没有得到中国方面的道歉。

中国外交部周一表示，周末在上海的抗议活动中被捕的BBC记者并没有表明自己是记者。中国外交部发言人赵立坚今天在例行新闻发布会上说，"根据我们从上海有关部门了解到的情况，被逮捕的人没有表明自己的记者身份，也不愿意出示他的记者证。"

中国外交部发言人赵立坚警告外国媒体在中国境内要尊重中国的法律和法规。

英国商业部长格兰特-沙普斯（Grant Shapps）今天说，中国方面逮捕在上海采访民众抗议清零政策的英国广播公司（BBC）记者，并遭到暴力殴打，是不可接受的，也是令人担忧的。

英国部长在英国电台LBC上说：无论发生什么，新闻自由必须是神圣不可侵犯的。

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