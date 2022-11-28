白纸抗议：德国总统说理解

中国/德国/白纸抗议/清零

德国总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔周一表示，他 "理解 "中国的抗议者对严厉的清零政策的 "不耐烦"。

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就中国民众抗议清零政策，德国总统说他 "理解 "抗议者。德国总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔今天称， "我明白，人们正在街头表达他们的不耐烦和不满。"这位在德国具有道德权威的国家元首在接受德国之声采访时说。“作为一个民主人士，我可以说，言论自由是一项重要的公共利益。”

中国当局在周一尽其所能阻止历史性大规模的反对清零限制和要求更多自由的愤怒。

德国总统弗兰克-瓦尔特-施泰因迈尔说，"我们都记得我们自己与新冠病毒的斗争，以及它所代表的负担。" 施泰因迈尔说，“我们可以想象，这对中国人来说是多么大的负担，因为中国的措施要严格得多，已经实施了很长时间，而且还在进一步收紧。”

德国总统说，他 "希望中国当局尊重表达和示威自由的权利"。

这次民众示威是中国自1989年要求民主运动以来规模最大的一次，89.六四集会受到了严厉的镇压。

据法新社说，这是中国几个月来民众不满情绪酝酿的高调抗议，中国是世界上最后一个实行严格的清零政策的国家之一，反复封锁禁足，几乎每天都对民众进行PCR测试。

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