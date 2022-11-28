白纸革命威力？有企业遭指下架A4白纸避险 急澄清

中国/清零/白纸抗议/A4白纸

新疆乌鲁木齐24日一把大火，造成10人死亡，烧出了中国各地不满习近平过度封控的反政府抗议烽火，甚至喊出打倒共产党和打倒习近平的口号，引发全球关注，此次行动中，民众纷纷拿出白纸示威抗议。但在同时，中国网络社群的各式未经证实的流言也不断被广传，其中有一份关于上海晨光文具的讯息在网络流传，称公司今起全面下架所有通路的A4白纸，这项消息让今日上海晨光的股价一度重挫，公司赶紧在证交所官网发声明澄清，强调网络流传的文件内容是伪造。不过，在中国网络，A4白纸已经是敏感词。

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据新头壳署名谢佩玲报道称，乌鲁木齐火灾事件引发的“白纸革命”，让中国反封控争取自由的抗议行动遍地开花，超过50间大学响应活动，学生们陆续在校园内高举白纸，“不要核酸要自由”、“不自由毋宁死”等口号在各地喊出。与此同时，推特上各地抗议画面也不断广传，不过，亦有许多未经证实的消息夹杂在其中，今日许多中国网络社群流传一份声明内容称，“上海晨光文具股份有限公司（我公司）针对近日在上海、北京、南京、武汉、成都、广州等地的所谓白纸革命、白纸运动进行强烈谴责，为维护国家安全稳定，为防止不法份子囤积大量A4白纸进行违法颠覆活动，我公司决定从11月29日零点开始，暂停所有线上、线下店面及合作渠道进行A4白纸的销售。”

该报道称，消息一出后，上海晨光今早股价随即下跌，随后紧急在上海证交所官网发布讯息澄清，表示经公司核查，该文件为伪造，公司已报警，并强调生产经营一切正常。

有消息报告A4白纸在多地成为敏感物品，网络上也被列为敏感词。

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