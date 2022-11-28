白纸革命迅速传遍世界

针对中国严格防疫清零政策和限制自由的抗议活动，已蔓延到全球至少十几个城市，这是为了声援中国周末所出现罕见的反抗行为。

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据中央社今天报道，中国抗议封控浪潮蔓延到国外校园和社区。根据路透社的统计，在欧洲、亚洲和北美城市，包括伦敦、巴黎、东京和雪梨，皆出现由移居国外的异议人士和学生所组织的小规模守夜和抗议活动。统计显示，大部分抗议活动参加者在数十人左右，少数活动吸引超过100人。这些集会是国内外中国人团结起来表达愤怒的罕见事例。

中国大陆的抗议活动是因新疆乌鲁木齐发生一起致命火灾，造成10人命丧他们被困的公寓里。这场灾难的部分原因是当局采行的封控措施。唯地方官员否认这一说法。

自中国国家主席习近平10年前上台以来，当局严厉打压不同意见，加强对公民社会、媒体和互联网的控制。但透过封锁和检疫，意图借此消灭新冠疫情的严格政策，已成为挫败感的众矢之的。

这项政策让中国的死亡率远低于其他许多国家，但代价是数百万人长期被隔离在家中，并损害这个世界第二大经济体的经济。尽管如此，中国官员称，必须维持这种作法以挽救生命，尤其在老年人群中，因为他们的疫苗接种率很低。

据中央社说，一些海外抗议人士表示，现在轮到他们来承担朋友和家人一直承受的一部分负担。

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