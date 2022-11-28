美国媒体报道中国爆发白纸革命：六四以来最大挑战，习近平必须做出选择

习近平

近日，美国各大媒体高度关注中国爆发“白纸革命”。

广告 继续浏览后续

彭博社报道说，这是30多年前天安门六四事件以来，中国共产党面临的最巨大挑战之一，国家领导人习近平如何回应这场抗争，或许会成为这个国家未来的关键。

受不了防疫封控和大规模检测措施的中国民众，近日来陆续走上街头要求改变，其中一场在上海爆发的示威更直接呼吁习近平下台，无惧可能面临牢狱之灾的风险。

报道说，平息这场抗争或许会是习近平掌政十年来所面临的最大政治两难：快速解封可能导致死亡率飙高，削弱习近平在彰显中国的防疫表现优于西方上做的努力；但若强硬镇压这些示威，又可能激起大众对这些示威形成的理由的同情心，而这些理由已获得中国全国性的支持。

彭博社引述加州大学河滨分校汉学家林培瑞(Perry Link)教授分析说，“这可称为自六四天安门事件以来，中国最具对抗性的街头事件”，“是全国性的抗议事件”。

《华尔街日报》报道说：中国一些主要城市暴发了抗议活动，反抗国家主席习近平对新冠疫情的零容忍态度，这在中国是不寻常的反抗表现。上海的抗议人群中，有些人将怒火指向了中共及其最高领导人习近平。

《纽约时报》报导指出，若这些对清零策略的共同不满最终演变为野火燎原般的示威，那么就会如同1989年的天安门事件一样成为中共的噩梦。报导引述美国加州克雷蒙特麦肯纳学院（Claremont McKenna College）中国问题专家裴敏欣表示，习近平必须在接下来48到72小时内做出决定；上海示威者的口号在习时代前所未闻，反映中国新冠政策令人沮丧，民众实在厌倦了。

《纽约时报》还引述重庆市的一名男子在一段视频中宣称，“这个世界只有一种病，它叫不自由和穷，我们现在全占到”，尽管有政府的审查，这段视频最近几天在中国广泛传播。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅