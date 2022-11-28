美国：每个人都有和平抗议的权利

白纸运动

拜登政府11月28日对中国当局严厉推行“动态清零”防疫政策引发的大规模民众抗议活动发表声明，称在世界各地，每个人都有和平抗议的权利。

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美国国家安全委员会的一位发言人在一份声明中表示：“我们长期以来一直表示，在美国和世界各地，每个人都有和平抗议的权利。这包括在中华人民共和国。”

这位发言人还间接的对中国的“清零”政策提出批评，说清零不是美国奉行的政策，而且美国一直在说，中国很难通过“清零”策略来遏制新冠病毒。

声明指出：“对我们来说，我们关注的是什么是有效的，这意味着使用公共卫生工具，如继续提高疫苗接种率，包括加强剂，并使检测和治疗更容易获得”。

在11月24日晚被封控100多天的新疆乌鲁木齐市的一座高层住宅楼失火后，连日来，从乌鲁木齐到上海；从武汉到北京；中国多个城市和大学爆发了抗议当局严厉封控措施的示威活动，抗议诉求从要求解封上升到政治变革。很多抗议者手持白纸，高喊“不要核酸；要自由”，掀起了所称的“白纸运动”或“白纸革命”。

尽管美国国安会的发言人对中国的清零政策提出了些许批评并强调了公民的抗议权，但拜登政府显然在支持中国的抗议者方面保持了克制。拜登总统与中国领导人习近平最近在20国集团峰会间隙举行了他就任总统以来两人之间的首次面对面会晤，试图稳定不断恶化的美中关系。

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