联合国人权急促中国尊重和平抗议的权利

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联合国人权事务高级专员周一呼吁中国当局不要 "任意拘留 "和平抗议清零限制和争取更多自由的示威者。中国官方尚且没有对此驳斥干预中国内政。

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据法新社今天报道称，联合国呼吁当局尊重和平抗议的权利。联合国人权事务高级专员发言人杰里米-劳伦斯说："我们呼吁中国当局根据国际人权法律和标准对抗议活动作出回应。" 发言人说：任何人都不应该因为和平表达自己的观点而被任意拘留。

据劳伦斯说："允许在社会上进行广泛的辩论，特别是与年轻人的辩论，这些辩论可以帮助塑造公共政策，确保这些政策被更好地理解，并最终更加有效。

中国当局在周一尽其所能阻止历史上大规模的反对疫情限制和要求更多自由的愤怒。

就抗议在中国所在领土范围而言，这次动员显示是自1989年被严厉镇压的支持民主的集会以来最大的一次示威。这也是中国数月来民众不满情绪酝酿的再高涨，中国是世界上最后一个实行严格的 "清零"政策的国家，反复封锁并几乎每天对民众进行PCR测试。

中国西北省份新疆首府乌鲁木齐的一场致命火灾引发了许多中国人的愤怒，一些人指责清零限制阻碍了救援工作。

联合国人权高专办呼吁 "提高透明度，以解决公众关注的问题，并从悲剧中吸取教训"。联合国人权高专方面还回顾说，根据科学和医学建议，"当局施加的限制必须是必要和相称的"。

据劳伦斯先生说：任何限制性措施也都必须有时间限制，而且必须有保障措施和机制让人们提出他们的关切并寻求补救。

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