选战大败苏贞昌获慰留陈其迈可能代理民进党主

台湾/政治

民进党前天九合一选举大败，蔡英文总统辞卸党主席职位，民进党面临重组，但行政院长苏贞昌请辞获得慰留，导致党内出现反弹。有民进党派系高层指出，虽然苏贞昌获得慰留，但如果未来继续维持「英苏体制」，等于民进党在败选后仍没有痛定思痛，深切反省。

广告 继续浏览后续

2018年，民进党同样是九合一败选，当时担任行政院长的赖清德立即请辞，也不接受慰留，最后在总统蔡英文要求下，才答应在立法院会期结束后再离职。民进党党政人士说，如今苏内阁看似不动如山，如果苏贞昌院长和内阁都不异动，无法给大众新气象，接下来民进党就要面临2024总统选举，如果现在不清理战场，未来民进党的总统参选人也很难选下去。

除了内阁是否改组的挑战，蔡英文在党内也面临考验。当蔡英文宣布辞去党主席职务后，党内随即传出由高雄市长陈其迈代理党主席的消息。据了解，这个决定也是由「英系」拍板，预计后天中常会将经由互推产生。虽然陈其迈的幕僚目前都说，他未来不参选主席，但陈其迈已经是英系少数的命脉，党内各派系都预估，英系为了持续掌握党权，一定会推派人选，参加主席补选。

党政人士也透露，蔡英文慰留苏贞昌，明显希望他稳住内阁，且不只待到明年一月立法院会期结束。因为苏贞昌过去曾透露，蔡英文希望他「一直帮忙」，如果民进党没有败选，苏贞昌陪蔡英文走完任期也不令人意外。但现在苏贞昌续留，整个民进党都受到舆论压力。这位党政人士透露，苏贞昌续留，虽然是蔡英文的意志，但不是各派系高层的共识。

败选后民进党内部掀起检讨声浪，主导提名的英系成为箭靶，据了解，新潮流系和正国会虽然勉强接受陈其迈代理主席，但如果「英系」还要再推人参加主席补选，新潮流和正国会不会默不作声。尤其陈其迈代理主席一事传开时，新潮流和正国会私下也有批评声浪。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅