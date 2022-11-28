香港两大学陆生悼念新疆火灾死难者 港大报警惹争议

香港/政治

新疆乌鲁木齐有大厦疑因封控而阻延救火致10死9伤惨剧，触发中国内地多处民众抗议，香港两所大学的内地生亦在校内发起悼念，当中，香港大学校方报警求助，并移除宣传集会单张，警员到场登记学生资料后，未有采取拘捕行动，但仍触发学生网页出现大量批评校方行动的言论。

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有举行悼念活动的科技大学，一批内地生于昨(27日)晚9时许在校园的Seafront摆放纸鹤及燃点蜡烛，拼出「1124」字样，悼念本月24日(上周四)新疆大火中逝世的死难者，其后更游行至校园的北闸，未见有人拦阻。根据该校学生会编辑委员会的脸书，游行队伍中，有人举起白纸，响应有人发起的「白纸革命」；亦有人身穿中国防疫人员套装，举起「此内容因违规无法查看」的图片，似是讽刺中国的言论封控。

香港大学同一晚的悼念则并不顺利。根据港大学生刊物《学苑》脸书的图文，傍晚时分，有中国留学生在「大学街」手持「默哀」和「向乌鲁木齐火灾遇难的10位同胞致以沉痛哀悼」的宣传单张及鲜花，以资悼念。有警员接获校方报案到场，记录涉事学生个人资料后离去。

港大昨晚回应传媒查询时表示，傍晚时有人在校内派发及张贴宣传物品，保安向他们了解时，对方拒绝透露是否港大学生和相关活动内容，保安担心有公众秩序问题，故报警求助；警员到场了解后，初步确认有关人士为学生后离开。学生其后亦自行离开。

学苑的相关帖文引发热议，在超过三百个评论中，批评校方反应过敏的，获得最多点赞，例如「重点唔系警员，重点系『报警』」获四百多人发「点赞」图案；网名「Siu Lam」的帖子更批评校方，若真认为有问题，可找舍监和辅导，但现在是大小集会均报警搞掂学生，「校方的坠落，是完全失去为人师表的应有之道」，讽刺这是「全面管治权的国家安全」，有关言论获二百人点赞。另亦有不少人讽刺说：「可以系香港感受到同祖国一样既待遇，一定好温暖喇！」

乌鲁木齐一幢大厦在11月24日发生火警，但消防车迟迟不到，致大火3小时后才扑灭，有人质疑是封控致消防车不能直达小区救火。事件烛发各地市民对封控措施的愤怒，抗议行动昨日更是席卷中国，除了有清华和北京大学等50多所大学以各样方或表达悼念和不满之外，北京、上海、湖北、武汉、广东、山东、甘肃等逾10个城市的民众亦走上街头，部分人高喊「解封」、「不要做核酸」、「表达自由，民主法治」、「放人」，警方采取驱散行动，多人被捕。

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