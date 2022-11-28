黎智英聘英律师获终审法院批准 港府最终要求中国人大释法否未知

中国/香港/黎智英

香港壹传媒创办人黎智英被当局依国安法起诉，律政司反对他聘请英国御用大律师欧文（Tim Owen）抗辩，向终审法院提出上诉许可申请，终院今天拒绝律政司的申请，即Tim Owen获准代表黎智英。

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据中央社署名张谦今天报道称，黎智英早前就其官司申请聘用Tim Owen为其辩护，获得高等法院批准，律政司不服两度上诉，但遭驳回，律政司为此上诉至终审法院。终院今天就律政司的上诉颁下判辞，拒绝批准律政司的上诉许可。换言之，在法院层面，黎智英聘请Tim Owen为其辩护已扫除障碍。

不过，外界关注港府会否就此要求中国全国人民代表大会常务委员会进行释法，以推翻香港法院的决定。

自从高院批准黎智英的申请后，香港亲北京的建制派人士包括中国全国人大常委谭耀宗曾公开指出，如果容许外国律师参与香港国安法案件的审理，有违立法原意，并指案件的审讯过程中可能涉及国家机密及外部势力问题。他表示，在没有办法的情况下，只能由中国全国人大常委会就有关问题进行释法。

据该报道，香港回归以来，中国全国人大常委会曾就香港问题进行5次释法；在释法程序上，港府、终院都可以提出释法要求，中国全国人大常委会也可以主动释法。

2020年8月，警方以“勾结外国或境外势力危害国家安全”等罪名逮捕黎智英等人。2021年初，黎智英因违反国安法而在被羁押的情况下再度被香港警方拘捕，罪名是涉嫌“串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全”及“协助罪犯”。

据报导，对于黎智英聘用英国御用大律师为其辩护，终院25日开庭审理时，律政司一方指出，国安法源于中国大陆刑法，且各国对国家安全的解读均不同，海外律师难以协助法庭诠释，又冀终院订下日后认许海外律师处理国安案的准则。黎智英一方反驳，指出即使海外律师并非中国法律的专家，仍可利用他在其他司法管辖区的经验协助法庭。香港本地相关法律条文容许香港以外执业的大律师来港出庭，但惯例上只有英国御用大律师才能来港出庭。

中央社说，黎智英和3间“苹果日报”相关公司，被控违反香港国安法一案，预定12月1日开审。

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