中国公安如何搜追参加白纸抗议的人

中国/清零/白纸抗议

参加北京周末白纸抗议示威活动的人告诉路透社，中国当局已开始调查周末聚集抗议清零限制措施的一些人。中国网民现在拼命删除过去几天关于示威抗议的任何聊天记录。不过，到目前为止，中国尚且没有传出警方开始逮捕参加抗议活动的人的消息。

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中国当局正在寻找抗议清零政策示威者。两名抗议者告诉路透社，自称是北京警察的来电要求他们周二就到警察局派出所报到，并书面说明他们周日晚上的活动情况。一名学生还说，他们的大学要求报告他们是否去过发生抗议活动的地区，并提供书面记录。

一名学生匿名说，“我们都在拼命删除我们的聊天记录。”另一位目睹了北京抗议活动且不愿透露姓名的人说，警方询问他们是如何得知抗议活动的，以及他们前去的动机是什么。

目前尚不清楚当局如何确定他们想要询问参与抗议活动的人，也不清楚当局打算询问多少这样的人。

据路透社说，北京市公安局没有回应置评请求。

据一些居民说，警方一直在要求路过这些地区的人拿手机，以检查他们是否有虚拟专用网络 (VPN) 和抗议者使用过的 Telegram 应用程序，居民说。对于中国的大多数人来说，VPN 是非法的，而 Telegram 应用程序在中国互联网上是被屏蔽的。

一些抗议者使用约会应用程序来逃避审查和警方审查。

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