中国公安迅即调查白纸抗议民众

中国/清零/白纸抗议

刚刚过去的周日在北京抗议清零限制和争取更多自由的示威者周一告诉法新社，警察在电话中与他们联系，询问他们是否参加集会。

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北京的示威者接到了警方的电话。法新社的一名记者指出，在周日的集会中，绝大多数示威者都没有被检查身份证件。对于警方能迅速找到示威者头上，白纸示威者也立即提出疑问，警察是如何发现一些示威者的身份的。

刚刚过去的周日，大批抗议者响应社交网络上的呼吁，在北京、上海和武汉走上街头，令警方措手不及。

这次白纸抗议运动显示是自1989年支持民主的89民主运动以来最大的一次，1989年的天安门广场示威遭到了严厉的镇压。

一名抗议者周一晚间告诉法新社，她和五名周日也在首都参加示威的友人都接到了北京警方的电话。据她称，“警察说出了我的名字，问我昨晚是否去了亮马河......。他准确地问我有多少人在那里，我什么时候在那里，我是怎么听说的。”

这位抗议者说，出于安全原因她要求匿名。她告诉说， “警方强调，星期天晚上的示威是非法的，并问我们是否有任何要求，希望通过合法渠道向他们传达。” 她说，在这次简短的通话中，警察是以 "平和的语气 "与她交谈，并告诉她今后不要参加集会。 她说，有一次，警察来到她的朋友家中，因为他们拒绝接听电话。

她说，她将 "尽我所能继续 "抗议。 " 她说：“我从未想过公民社会会在中国出现，人们参与这种运动。”

在上海，一名法新社记者目睹了几起逮捕事件，他发现警察强行检查了一名抗议者的手机，查看外国社交网络应用，这些应用在中国被封锁禁止。一些人利用这些应用来传播有关抗议活动的信息。

法新社说，在中国的社交网络上，抗议者分享法律和其他建议，说明如果他们被逮捕或被警察审问该怎么办。

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