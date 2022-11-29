中国海军称驱逐了美国军舰 美军称是自由航行

中国/美国

中国军方周二表示，已驱离一艘“非法侵入”南沙群岛附近海域的美国导弹巡洋舰。但美国海军对这一说法提出异议。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道称，中国称在南沙群岛附近驱离美国巡洋舰。中国军队南部战区新闻发言人说：“美军的行为严重侵犯了中国的主权和安全。”

中国军方所指是美国海军大臣维尔号导弹巡洋舰，该舰最近驶过台湾海峡。美国海军在一份声明中称，中国声明错误”，并称这是“中国歪曲美国合法的海上自由航行的最新行动。

据美国军方称，“维尔号导弹巡洋舰USS Chancellorsville（CG 62）根据国际法进行自由航行，并将继续在公海自由的水域进行正常航行。”美国的声明说，该舰自由航行名称首字母缩写指的就是“航行自由行动”。“美国正在捍卫每个国家在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动的权利。”

路透社说，中国对几乎整个南中国海声称拥有主权，这片水域已成为中国与美国之间紧张关系的众多导火索之一。美国拒绝接受中国在资源丰富的该片水域提出的领土主张，并称是非法。近年来，美国军舰越来越频繁地通过南海，以示中国的主张不成立。

此前，中国军方表示，美国巡洋舰最新通过表明美国是南海“安全风险制造者”，“是美国在南海航行和军事化霸权的又一铁证”。中国军方南部战区司令部在军方微信社交媒体账户上还写道，中国军方将保持高度戒备。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅