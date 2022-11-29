中国艺术家艾未未：白纸抗议不会撼动政府

中国/白纸抗议/艾未未

备受瞩目的中国异议人士艾未未在他的葡萄牙居家表示，最近的抗议浪潮不会动摇习近平政府，因为警察就会让他们沉默。

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据路透社今天报道称，中国艺术家艾未未说，抗议清零不会动摇政府。艾未未说抗议不太可能持续。警方将使用武力压制抗议者。

最近几天，抗议者走上上海、北京和其他城市的街头，抗议清零措施和对自由的限制，这是自习近平上台以来前所未有的公民不服从表现。新冠疫情大流行近三年后，中国表示疫情防疫政策并非始终保持零病例，而是在病例出现时“动态”采取行动。

艾未未说抗议活动不太可能继续下去，不仅因为安全部队会镇压那些发声的人，还因为示威者本身缺乏组织和领导。据艾未未称，“没有明确的政治议程，所以官方很容易逮捕他们。”艾未未周一告诉路透社说，1989 年北京天安门广场及其周围的要求民主抗议者遭到血腥镇压时有更多的“诉求”。

艾未未说：“即使在香港的示威规模或 1989 年规模的事情发生，仍然不会撼动政府。”

当被问及谁可以领导抗议运动时，2011 年在中国被拘留 81 天的艾未未说没有人可以胜任，因为中国没有“政治环境”。

中国异见艺术家艾未未说，“70 年来，中国当局清除了任何可以提出任何问题的人、知识分子或媒体。”

尽管艾未未表示抗议活动不太可能对政府产生影响，但他表示中国执政的共产党“非常担心革命”并将“采取一切措施防止这种情况发生”，包括从互联网审查到动用警察力量。

据路透社说，中国的抗议活动是由上周新疆地区发生的一场火灾引发的，这场火灾造成 10 人死亡，他们被困在公寓里。抗议者说，封锁措施是部分导致死亡的原因，但遭官员否认。

中国的白纸抗议活动已经蔓延到世界各地的各个城市。周一晚上，数十名抗议者聚集在香港中央商务区，这是 2019 年反政府示威活动的发生地。

中国外交部发言人周一在例行简报会上表示，中国并不知道国外有任何抗议活动要求结束清零政策。

美国和其他西方国家支持人民在中国和平抗议的权利，但艾未未指责他们优先考虑自己的经济利益而不是人权。艾未未批评说，“外国政府在与中国打交道时，我认为对每个政府来说，他们的首要任务是……获得一些经济影响力。” 艾未未还说，“你不能责怪他们，因为他们也想生存，但那样做，他们就失去了捍卫自由世界或捍卫民主的信誉。”艾未未批评说，“好可惜。”

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