回应白纸抗议 中国官方下令广种疫苗

中国/白纸抗议/接种疫苗

在反对清零疫情限制和争取更多自由的历史性抗议活动两天后，中国周二决定加快为老年人接种新冠疫苗。与此同时各地警察在街头大量布防，暂时阻止了任何进一步的集会。

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中国决定在 "抗议清零"恐慌之后关注疫苗接种问题。中国国家卫生委员会承诺 "加快提高80岁以上人群的疫苗接种率，并继续提高60至79岁人群的疫苗接种率"。

据中国国家卫生委员会官员在一次新闻发布会上说，80岁以上的人中只有65.8%完全接种了疫苗，而北京还没有批准被认为更有效的RNA疫苗。

法新社说，中国的疫苗接种率低，特别是在老年人中，是政府提出的坚持清零政策论据之一，以证明严格的清零政策是合理的，包括反复封锁，对来自国外的人进行隔离，以及几乎每天对人口进行疫情检测。

舆论称纠正疫苗接种率可能正是让中国摆脱 "清零"局面的一个办法。这项政策已经实施了近三年，是本周末几个城市的抗议活动的目标，这是自1989年天安门民主动员以来最广泛的抗议运动。抗议的背景也是对中国政治制度的深深挫败感，从人群喊出的口号可以看出，其中一些口号要求习近平辞职和执政的共产党下台。

称之为白纸抗议的导火索是上周发生在新疆西北部地区首府乌鲁木齐的一场致命火灾。抗议者指责政府的封锁限制阻碍了消防队救火。

在中国许多城市经历了白纸抗议的周末之后，计划在周一晚上举行的几个抗议活动没有发生，法新社驻北京和上海的记者观察到大量的警力在各地布防。

民众对清零政策厌倦。一位不愿意透露姓名的17岁少年告诉法新社，"清零政策真的太严格了，清零杀死的人比新冠病毒杀死的人还多。" 他说，这反映了大部分人的厌倦情绪。

法新社说，但如果说中国暂时维持清零政策，那么最近几天也出现了一些放松的姿态。周二，在乌鲁木齐这个拥有400万人口的城市被禁锢数周后，居民可以再次乘坐公共汽车去购物。

中国官方的新华社说，北京市已禁止 "在封闭的住宅区堵住楼门的做法"。此举一直激起了民众愤怒。

法新社说，一家国有媒体的一位有影响力的评论员表示，在抗议活动之后，管制可能很快就会放松。专栏作家、民族主义小报《环球时报》前编辑胡锡进还通过中国禁止的平台Twitter说：“中国可能比预期更早走出新冠病毒的阴影。”

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