封锁白纸运动源头 中国大学干脆让学生回家

中国/白纸革命/中国大学

中国严厉防疫清零政策引爆要求国家主席习近平下台的大规模抗争，民众陈抗规模之大为数十年仅见。中国共产党加大防疫力道并试图遏制新抗议潮，有些大学索性把学生送回老家。

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据中央社今天引述美联社消息，在警察出动后，北京、上海或其他主要城巿今天未传抗议。包括习近平的母校北京清华大学在内，北京和南方广东省27日都有学生在校内集会抗议。现在校方说是要保护学生不受新冠病毒感染，但采取行动却是派车把学生送回遥远的老家，这么做也降低学生聚众采取更激进行动的可能性。

有些大学安排巴士载学生前往火车站，并表示课程和期末考将会以线上方式进行。

中央社说，在中国1980年代国内改革浪潮期间，校园是激进主义行动的温床。1989年群集北京天安门广场的学生运动将那一波民主运动推向高潮，最终遭到军队镇压收场。

美国芝加哥大学中国政治专家杨大利表示，当局希望透过把学生送回老家的手段来“化解局势”。他说：“对学生而言，他们已经连续被关在校园里好几个月。对其他人而言，当然，就业前景被毁、生意和一切种种都徒增挫折，已经满腹焦虑好些时日。”

中共当局下令进行大规模核酸检测，并对感染激增地区实施其他封控。但在许多城巿要求民众避免旅行而且管制人流移动之际，送学生返乡的作法并不寻常。

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