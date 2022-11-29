德国智库：白纸运动或可因镇压而暂时消失但民间不满仍在

习近平

对于中国多座城市上周末爆发示威，抗议强硬的清零政策，德国智库认为：由于官方镇压奏效，示威未来几天将暂时从街头消失，不过民间的不满情绪仍在，甚至可能扩大。

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中央社报道：柏林“墨卡托中国研究中心”（MERICS）主任胡谧空（Mikko Huotari）接受“德国第二电视台”（ZDF）访问时表示，接下来几天中国当局势必打压示威，收紧对社群媒体的控制，阻绝示威者协调的可能，因此街头将暂时看不到抗议，那些在街上被拍到的示威者很可能被调查甚至遭迫害。

他指出，西方以为示威在中国很罕见，事实上中国天天都有示威，不过上周末的示威者来自社会不同阶层，动作协调一致，这点在中国的确少见；而且就算示威从街头消失，民间的不满情绪仍在，未来几周还可能会继续扩大。

胡谧空指出，从各国经验来看，严苛的防疫措施无法真正控制疫情，中国显然还无法在严格管控和走出清零之间找到平衡，政府为因应民众不满，推出放宽防疫限制和加速接种等新措施，成功与否还有待观察。

在特里尔（Trier）大学任教的中国政治专家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，虽然示威的核心诉求是抗议严苛的封城政策，不过抗议者应该会发现问题出在体制，上级非清零不可的指示，让干部承受庞大压力，只好将压力转嫁给人民。

古思亭分析，中国情势未来如何发展，将取决于防疫措施是否松绑到足以让示威熄火，如果人民继续觉得生活的空间受到压缩，不排除示威重新燃起。

她说，此刻习近平面临巨大压力，因为现在真的只有他一人能担起责任，再也不能推给别人。

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