白夏：中国人终于站出来了

中国/人权

中国国内连日来发生反对清零政策的大规模示威游行，示威民众罕见地喊出了共产党下台，习近平下台等口号！引发西方舆论地高度关注！如何评论中国国内突发抗议浪潮？许多西方舆论将中国示威活动与伊朗国内爆发了两个多月的抗争活动相提并论，这两者之间有何可比性?

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法广就此电话采访了法国知名汉学家白夏教授。

白夏教授表示终于看到了中国人站出来的这一天，他说他一直在着急，这么多国家的人都站出来反抗了，伊朗是一个多么可怕残酷的体制，但是，伊朗人还是勇敢地站出来了，中国人的脸面往哪里放啊？

不过，这一次终于看到了，中国人终于站出来了，中国社会终于表达了他的活力，虽然很难成功，但是，终于在黑暗中看到了希望。而且他们还喊出了习近平下台这样的以前从未喊过的口号，而且他们的喊话的方式同香港人差不多，另外，这次示威活动出现在全国各地，再次证明了互联网的力量，虽然中国的互联网管控十分严厉。虽然公民社会的力量已经不存在，再就是抗议的方式十分聪明有特色，比如说 A4白纸等等 ; 他们还喊出了许多带有政治色彩的口号，原来以为中国的年轻人不太政治化，所以，中国年轻人从躺平到喊口号是一个很有意思的现象。

白夏教授还认为中国抗争活动唯一的出路是在中共党内有人可以支持社会不满人群，但是，目前他没有看到。不过，他认为，海外民运人士致函李克强与汪洋等人的方式或许并不是一个理想的方式，他认为呼吁他们带头反抗是不太现实的。他认为党内高层的官员也同样害怕习近平的恐怖执政方式。当年，八九六四的时候之所以可以规模宏大，就是因为在党内有支持的力量。

他认为习近平在清零政策问题上是进退两难，他既不可以放弃他的政策，而同时继续推行会引发更大的困难。

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