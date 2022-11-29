白纸抗议前景有忧 学者担心北京当局趁势上新疆化管控

中国/白纸抗议

被视为六四后中国最大群众运动的“白纸运动”能否持续发展，学者看法保守。其中有专家认为，中国当局若出手镇压，可能会借机加强对社会控制，进而把新疆管控模式套用在全国。

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据中央社署名邱国强引述媒体报道说，澳大利亚悉尼科技大学教授冯崇义指出，“白纸运动”已遍地开花，分散各地的参与者都对政府不满，虽然没有组织，但也是一股强大的力量，他们面对的问题与以往的维权事件不同，都对习近平这个人和这个政府带来的民生灾难，产生共同性的愤怒，目标很明确。

据冯崇义在自由亚洲接受采访时表示，由于“白纸运动”参与者是使用翻墙软件的年轻一代，能突破官方网络监控；而年长的参与者也可用口头传达方法散播讯息，避开当局监控。如果抗争能持续，“白纸运动”有机会成为推动社会改变的力量。

该报道称，但其他多数学对“白纸运动”的可持续性看法保守。中国政治学者陈道银认为，“白纸运动”参与者的诉求都对中国政府不满，但大多数人只针对防疫封控政策，而要求自由民主和改革的比重不高。只要官方放松管控，参与抗争的人数会大幅减少。

陈道银说，以河南富士康事件为例，虽然闹得挺凶，但当宣布赔偿人民币1万元给离职者后，抗争马上烟消云散。因此，参与者能否达成集体行动，是“白纸运动”能否成功的关键指标。他认为，依中共的思维，一定会把事件与“颜色革命”和境外敌对势力连结，并采取更针对性的方法因应，中国知识界和菁英界没有参与抗争，会大大影响运动的组织能力和影响力。因此，“白纸运动”很有可能只是昙花一现，不会对中共政权带来大的冲击。

中央社说，同样不看好“白纸运动”发展的日本静冈大学教授杨海英认为，这场运动各地都有，但没有横向联系的现代化的手段，也没有横向发展的趋势，因此行动范围并没有再扩大的倾向。相信中国政府也不会让运动横向联系和发展，最终成不了大气候，被镇压下去只是时间问题。据杨海英认为，届时中国当局若出手镇压，会同时把在新疆等地使用的管控模式套用到全国。

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