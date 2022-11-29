白纸抗议运动：中共政法委下令坚决打击

中国/清零/白纸抗议

中国最高安全机构中共政法委要求对 "敌对势力 "进行 "镇压"，此前在中国各大城市发生了反对清零限制和要求更多自由的抗议活动。中国官方至此没有公开为白纸革命定性为颜色革命，境外势力阴谋挑动，这是第一次公开要求打击敌对势力渗透与破坏。

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据法新社今天报道称，根据中国国营中国新华社发布的中共政法委会议记录，执政的共产党政法委表示 "有必要依法打击敌对势力的渗透和破坏活动"。

中共政法委称，关键是要 "坚决依法打击企图破坏社会秩序的犯罪行为，坚决保护社会稳定"。

中国的疫情清零政策已经实施了近三年，本周末在几个城市成为抗议的目标，这是自1989年受到严厉镇压的民主抗议活动以来最广泛的抗议运动。

法新社说，抗议活动的根源在于对政治制度的深刻不满。

据法新社驻北京和上海的记者报道，周二，中国主要城市的大量警力显示震慑力。

据中央社署名邱国强报道称，“白纸运动”过后，中共中央政法委28日即召开委员全体会议强调，要“坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为”，确实维护社会大局稳定。

中共中央政法委微信公众号“长安剑”29日晚公布，新任中央政法委书记陈文清28日主持召开这项会议。兼任政法委副书记的中国公安部长王小洪、兼任政法委委员的最高人民法院院长周强、最高人民检察院院长张军也出席会议，公检法系统负责人全数到齐，被认为是中共当局对“白纸运动”的表态。

中央社说，根据公布内容，会议传达学习中共中央近期决策部署。并强调政法机关要以有力举措贯彻落实中共20大精神，“坚决维护国家安全和社会稳定”。

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