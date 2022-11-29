白纸抗议运动 民运人士喊话中国军警别让六四屠城重演

中国/白纸抗议

白纸抗议运动在中国遍地开花之际，数十位中国海外民运人士发布连署公开信向解放军、武警与警察喊话，保持清醒的头脑，依法执法，秉公办案，绝对不能让六四屠城的悲剧重演。

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据中央社署名吴柏纬今天报道称，不满中国长达近3年的新冠病毒防疫过度防疫清零措施，白纸运动的抗议浪潮，从西部新疆的乌鲁木齐延烧到东部的上海及南部的广州，不少城市出现数波警民冲突，上海等地更在路上设置路障、增加见警率，借此遏制民众聚集与抗议。不少流亡海外的中国人士近日持续在社群平台、国际媒体上发声，盼能够唤起关注。

该报道引述“自由亚洲电台”及八九学运领袖王丹脸书（facebook）消息，包括周锋锁，人权律师陈光诚、滕彪等数十人，连署发布了“告解放军官兵、武警官兵、警察书”，向这些执法人员喊话“长江黄河不会倒流，六四屠城的悲剧不能重演”。

据这份书信指出，在全国民众反对野蛮的“动态清零”，反抗暴力维稳的运动风起云涌的时刻，作为中国共产党历次政治运动和政治迫害的受难者、幸存者，“我们痛彻地感到中共当局，尤其是独裁者习近平可能会利用手中的权力，调动所有的镇压机器来维护他个人独裁的集权统治。”

文中首先强调，解放军不是党军，更不是哪个独裁者的兵丁、爪牙，无论中国大地上发生什么，“都要坚守军营，绝不能再像1989年那样把坦克车开上天安门。更不能向民众和青年学生开枪，再制造一次屠城血案。”

对于各级警察和武警官兵则提出要求，“你们不是任何政党维护统治地位的工具，更不是独裁者的家奴。你们要遵照宪法、法律的要求履职尽责，绝不做违宪违法者的帮凶。”

书信中也提醒，中国解放军、武装警察部队、各层级警察务必保持清醒的头脑，依法执法，秉公办案，“如果有人胆敢背弃宪法、违背法律镇压人民的合法请愿与抗争，甚至开枪、屠杀，任何施暴者都会被追究责任，绝逃脱不了应有的严惩。”

他们同时也呼吁中国民众，“记录下你所看到的、听到的士兵、警察罔顾法律，戕害民众的人和事实，将用作控告罪犯、惩治凶手的法庭证据。”

中央社说，除了上述连署信外，中国民运人士王军涛等42人也连署发布“告中国人民书兼致人大委员长栗战书、国务院总理李克强、政协主席汪洋公开信”，要求中共总书记习近平下台，并列出10项要求，包含召集国内外专家专业评估中国的疫情和防疫措施、全国解封、补偿因为清零政策对公民所造成的损失、追究习近平责任等。

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