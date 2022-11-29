白纸革命：传中国警创钓鱼帐号 假借分享抗议事件掌握抗争者资讯

中国/白纸革命

“白纸革命”在中国迅速蔓延，过去几天曾发生抗议行动的地区明显可见警力大增，近日也屡传抗争者遭强制逮捕。不仅如此，有消息指中国警方在推特创设“钓鱼帐号”，以“纪录各地抗议事件”为名，要求网友提供相关详细资讯，引发热议。

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据自由时报今天报道称，中共无脑防疫措施引爆民怨，近几天中国各地陆续发起抗议活动，网上也可以看到不少警方强硬逮捕抗争者的画面，引发外界关注。中共官媒《新华社》旗下《瞭望东方周刊》前主编贾葭今天（29日）透过推特表示，近日推特上突然出现一个名为“中国抗议China Protest 2022”的用户，很有可能是中国警察的钓鱼帐号，目的是掌握抗争者集会相关资讯。

从“中国抗议China Protest 2022”的推特页面可以看到，该帐号为本月初创，第一篇文是从27日开始发布，主要分享各地抗议活动内容，当中也不乏批评共产党和中国国家主席习近平的言论。页面介绍栏宣称“忠实纪录2022年正在进行中的中国抗议事件，欢迎私信投稿，请标明时间、地点等详细资讯”。

据该报道称，虽然该帐号分享之影像画面与PO文内容看不出与中国警方有挂勾，但贾葭指称，“多方清晰信息显示，这是一个警方钓鱼帐户，千万不要加入这个帐户建议的Telegram群组！”据该报道称，至于消息是否属实，尚无法得到证实。

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