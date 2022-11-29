神舟十五号载人飞船发射升空

中国神舟15号

11月29号23点08分，神舟十五号太空飞船，运送三名航天员前往中国空间站，此次任务是载人航天工程今年第六次任务，也是空间站建造阶段最后一次飞行任务。

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同前两次任务一样，神舟十五号乘务组将在轨工作和生活6个月时间，神舟十五号入轨后，将采用自主快速交汇模式，与天和核心舱前端对接，将形成三舱三船完全体，也是中国空间站最大的终极构型，总重量达到180吨。

随着神舟十五号的到来，中国空间站又增加3名航天员，加上神舟十四号三名航天员，总共将有6名航天员齐聚空间站。

由于神舟十四号乘务组的三名航天员，他们的任务同样是6个月时间，按计划还有数天时间，也就是说在这个几天的时间里，将会有6名航天员共同生活。

神舟15号载人太空船入轨后，将采用自主快速交会对接模式，对接于天和核心舱前向埠，形成三舱三船组合体，这是大陆太空站目前最大的构型，总质量近百吨。在轨驻留期间，神舟15号太空人乘组还将迎来天舟6号货运太空船、神舟16号载人太空船的来访对接，计画于2023年5月返回东风着陆场。

据介绍，目前太空站组合体状态和各项设备工作正常，具备交会对接与太空人乘组轮换条件。神舟15号载人太空船和长征2号F遥15运载火箭产品品质受控，神舟15号太空人乘组状态良好，地面系统设施设备运行稳定，发射前各项准备工作已基本就绪。神舟14号乘组计划于一周内完成在轨轮换任务，返回东风着陆场。

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