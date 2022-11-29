美国华人声援中国白纸革命

习近平

包括中国留学生在内的美国华人连日集会，声援中国各地爆发的要求“习近平下台”、“中共下台”的反清零“白纸革命”。

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在纽约哥伦比亚大学校园内、和纽约大学附近的华盛顿广场，27日有大批华人和中国留学生冒着寒风细雨，像中国大陆同胞那样，手举白纸，高喊北京四通桥英雄彭立发打出的口号：“不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民！”集会人士并贴出标语：“支持中国人要求民主法治、表达自由的诉求！”

27日晚，在中国驻洛杉矶领事馆的门口，集会的华人手持白纸，或者举着“不要核酸要吃饭”、“不自由，毋宁死”等标语，声援中国爆发的“白纸革命”。一位女士表示这是她第一次参与抗议活动，在来之前有很多紧张和不安，但看到中国各地有人冒着被逮捕的风险走上街头抗议，这让她备受鼓舞，也想为中国民主做点什么。一位男士表示：“我们是在中国的政治恐怖中出生和成长的一代人，最渴望变革，我们是最有责任行动的人。”

在旧金山，连日来，当地华人和中国留学生至少举行了9场集会，声援中国的"白纸革命"。27日入夜时分，有百多人聚集在旧金山中国领事馆外，将蜡烛摆成“11.24”，悼念11月24日乌鲁木齐火灾的遇难者。参加集会的前89民运学生、“中国民主教育基金会会长方政”表示，令他印象深刻的是，参加本次活动的除了民运人士外，一大半参加者都是素不相识、从北加州各地赶来的民众；集会者喊出了大家共同的心声，就是“习近平下台、共产党下台”。

在旧金山湾区奥克兰华埠，一位商户表示，作为海外华人，看到中国的年轻人手持白纸示威表达诉求，自己整个晚上都无法成眠。他认为，这显示出中国民众有了维权的意识，希望北京当局能理性和宽容地处理。

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