防堵白纸抗议 京沪等地布防重警

中国/清零/白纸抗议

中国北京和上海两座城市周二今天仍有大量警察布防驻守，以防止在周末举行的反对清零疫情限制和争取更多政治自由的历史性示威后再出现新的集会。

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据法新社今天自上海报道，在北京和上海警方正警惕避免新的示威活动。中国的共产党当局正面临着自1989年民主运动以来最广泛的抗议运动。

因对近三年的严格的清零政策，包括反复禁闭，现在几乎每天都对居民进行新冠测试，民众不满情绪饱和，同时也对中国政治制度表达深深失望。

上周发生在新疆西北部地区首府乌鲁木齐的一场致命火灾成为蔓延全国的示威导火索。清零限制被指责阻碍了新疆大火的救援。但新疆政府在周一驳回了这种说法。

在全国许多城市经历了一个多发示威抗议的周末之后，计划在周一晚上举行的几次抗议活动没有发生。法新社驻北京和上海的记者观察到大量的警力布防。抗议者说，他们收到了警察的电话，调查他们在前几天参加集会的情况。

在上海，周日有示威群众要求习近平辞职，当地的酒吧工作人员告诉法新社，由于 "流行病检查"，他们被命令在晚上10点关闭。

每一个地铁站等地下出口都站着几组公安人员。

周一白天，法新社记者看到有四人被捕，其中一人后来被释放。法新社记者数了数，在周日上海抗议活动的中心即乌鲁木齐街的100米范围内停了12辆警车。

周一晚上，现场的一名30岁男子告诉法新社，"今晚空气中弥漫着紧张的气氛，周围有那么多警察。"

周一在北京，在密布的监控摄像头威吓下，寒冷骤降，到处的警车和密集巡逻的警察，也阻止了任何进一步的集会。

但是，一些人确实设法聚集，包括在2019年受到支持民主的抗议活动的冲击的香港。据法新社指出，数十人在香港中文大学向乌鲁木齐火灾的受害者致敬。他们高呼"不要忘记！"的口号。

离上海西南约170公里的杭州，根据社交网络上流传的图片（法新社对其中一些图片进行了地理标记），也可以看到安全部队，据信同时爆发了小型示威活动。

中国当局对信息的严格控制和对国内旅行的健康限制，使得周末的抗议者总人数难以核实。但是，鉴于对任何形式的反对政府行为的镇压，这种广泛的抗议示威在中国是罕见的。抗议立即引起了国际关注。

美国总统拜登说，他正在 "了解中国发生的一切"。联合国人权事务高级专员的发言人杰里米-劳伦斯呼吁 "中国当局根据国际人权法律和标准对待示威活动"。

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