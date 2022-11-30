上海帮也随风而去？台媒指中国唯有习核心

中国/江泽民/上海帮/习核心

中国前国家主席江泽民今天过世，引发评论。江泽民是中共继毛泽东、邓小平之后的第三代领导人，他今天过世标志了中国政坛如今唯有“习核心”；而江泽民羽翼下曾经权倾一时的“上海帮”，则告彻底衰微。

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江泽民过世上海帮式微，中国政坛唯有习核心。据中央社署名张淑伶今天报道称，江泽民自1989年6月24日到2002年11月15日担任中共总书记，至2003年3月卸下国家主席职务。但直到2004年9月及2005年3月，才先后卸下中共中央军事委员会及大陆中央军事委员会主席，执掌党、政、军长达15年。

江泽民任内发生过的主要事件包括：1993年两岸分治后首次官方级会晤的“辜汪（辜振甫及汪道涵）会谈”；1997年与1999年的香港、澳门主权移交；1999年美军轰炸大陆驻南斯拉夫大使馆并造成3名中国人死亡；2001年中美南海撞机导致大陆1架军机坠毁且飞行员死亡等影响两岸三地及中美关系的大事件。

此外，1999年4月25日，有约1万名法轮功学员在北京中南海附近静坐抗议，震动中共中央。当年10月，江泽民接受法国费加洛报采访时说，法轮功是“危害社会和人民的邪教”，当局并对法轮功学员展开逮捕，引发外界对相关人权议题的关注。

同样在江泽民任内，中国2001年12月加入世界贸易组织（WTO），大幅提升中国在全球经贸链的角色，也提供国内经济高速成长的动力。

中央社说，有大陆地方官员总结江泽民的主政说：“国内评价比海外好，现在有不少怀念他的声音”。许多大陆年轻人形成崇拜江泽民的网络次文化，称之为“膜蛤”文化，原本有恶搞取笑他戴上眼镜后像蛤蟆之意，但分析指出，这种崇拜也隐含了对当前执政者的不满。

江泽民是江苏扬州人，但与上海关系深厚，他1947年毕业于上海交通大学电机系，职业生涯从上海开始，且一路受到曾任上海市长的汪道涵提拔举荐，1985年任上海市长、1987年任中共上海市委书记，退休后也常居上海。

江泽民对大陆政坛的影响，是在担任国家领导人期间，提拔一些出身中共上海市委、上海市政府的领导，至中共中央和中央政府担任高层职务，这些依附的人马被称为“上海帮”或“江派”；即使在他卸下国家领导人职务后，胡锦涛执政期间，江泽民的影响力仍在。

据中央社说，所谓上海帮，外界认为包括：前中共政治局常委吴邦国、前大陆国家副主席曾庆红、已故大陆国务院副总理黄菊、前中共政治局委员陈良宇、现任中共中央政治局常委韩正等人。

习近平2012年底上台后，逐步巩固自己的地位，大力肃贪反腐，在党政军和经济领域盘根错节的江派势力因而逐渐式微。2016年10月，中共18届六中全会更首次提出“以习近平同志为核心的党中央”的说法。

该报道称，随着政坛老人的去职过世，研究中共人事的政治大学国际关系研究中心主任寇健文指出，韩正是上海帮的少数幸存者。如今，江泽民过世，上海帮的象征性存在也消逝，可以确定的是，“习核心”将是未来至少10年中共最受瞩目的派系力量。

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