不满疫情封控 广州海珠区发生群体事件

中国/疫情

据目击者和社交媒体上的视频显示，在中国多个主要城市和几十所高校上周末爆发大规模反封控抗议之后，从 11 月 29 日星期二到 11 月 30 日星期三，中国南方广州海珠区的抗议者和警察之间在夜间爆发了冲突。

广告 继续浏览后续

从 11 月 29 日星期二到 11 月 30 日星期三，中国南方广州海珠区的抗议者和警察之间在夜间爆发了冲突。

法新社消息据目击者和社交媒体上的视频显示，周二晚上大量警车进入广州海珠区，身着白色全身防护服的警察手持透明防暴盾牌，在海珠区街道上列队行进，有人在叫喊，路上的橙色和蓝色的路障被推倒，有人向警察砸东西，还有数十人被警察逮捕。

在中国多个主要城市和几十所高校上周末爆发大规模反对封控抗之后，数日来中国多个城市出现的抗议活动，主要表达对中国过度防疫政策的不满，提出言论自由等诉求。

在11月26日开始在中国多个城市出现的抗议活动，参加者手持一张白纸表达抗议，被称为“白纸运动”，他们要悼念在24日新疆乌鲁木齐市火灾6名遇难者。

中国在实施了近三年的应对疫情的严格清零政策后，该政策让反复进行封控，几乎每天人们都要进行核酸检测，引发民众的强烈不满。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅