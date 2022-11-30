中国官方浓墨悼念江泽民 白纸运动焦点或被转移

中国/江泽民

前中共总书记江泽民今天病逝后，官媒及入口网站首页均改为黑白色，新闻联播更用48分钟播报。民间则有人缅怀江时代经济成长的景况，并指江泽民死讯有效转移了“白纸运动”的焦点。稍早艺人吴亦凡出狱挨罚新闻，没有引起轰动，更没有影响白纸抗议蔓延。

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据中央社署名邱国强今天报道称，江泽民逝世官媒致哀气氛浓，当晚的中国央视新闻联播即播报中共中央的讣告，央视主播并系上黑色领带致哀。

新华社是在下午4时32分发布江泽民的死讯，连带公告中共中央具有讣告性质的“告全党全军全国各族人民书”。尽管江泽民病危的消息10多年来不时传出，但新华社的发布仍然引起中国民间关注，成为网络热搜话题，迅速取代台面上最热门的防疫及台面下最热议的“白纸运动”。

江泽民的死讯快速抢占中国大小媒体的头条，今晚的央视新闻联播主播更以低沈缓慢的语气播报讣告、治丧委员会公告，还演奏哀乐，时间长达48分钟，充分营造出全党致哀的气氛。

尽管如此，但据中共官媒记者透露，由于相关讯息单一，其他新闻的受关注度虽因此被挤占，但防疫等话题仍得到一定程度的关注，并未受到太大影响。

2010年代初期，江泽民曾是中国年轻网友热门的梗图标的，更有“长者”、“蛤蟆”的称呼。当新华社发布消息后，“长者走了”成为中国网络上最热门的一句话。不久，江泽民任总书记期间的照片、影片及讲话，即在中国网络上大量出现，不少网友借此表达怀念。

这些影片中，包括外界熟悉的江泽民训斥港媒、长江水患后巡视大堤发表讲话、接受美国记者华莱士专访、指挥中共高官唱歌、出访时以英语及西班牙语发表演讲，以及访问美国时弹奏电吉他等画面，还有他的许多知名题字。下方则满是网友们的追思。

然而，正值“白纸运动”兴起之际传出江泽民的死讯，也引起部分中国民众议论，直问“怎么这么巧”？因此也出现一些时机上的揣测。更有人戏称，先前传出只有刚被判刑的前艺人吴亦凡“越狱”，才能有效转移“白纸运动”的焦点。没想到，和江泽民离世比起来，吴亦凡“出什么事都完全没法比”。

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