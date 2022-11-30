中国落马贪官今年称31人 20大后6人

中国/落马

中国官方媒体称，今年截至目前为止，中共31位副部级以上高官因腐败而落马，这个数字已超过去年总和，其中6人是中共20大落幕后经查贪腐属实而被开革。

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据中央社今天引述中国官方媒体消息，中共落马高官今年已31人，已超过去年总数。其中6个在20大之后落马的高官分别是，贵州省政协副主席、党组副书记周建琨，中国人民银行党委委员、副行长范一飞，应急管理部消防救援局党委委员、副局长张福生。

还有辽宁省沈阳市人大常委会主任付忠伟，西藏自治区人大常委会副主任纪国刚，以及吉林省政协原副主席张晓霈，他们都因违法违纪，遭到中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

至于去年落马的高官共有25人，省部级19人，包括正部级2人，副部级17人，2021年被查处的两个正部级官员，分别是贵州省政协前主席王富玉和前司法部长傅政华，前者已退休，后者于在任期间黯然下台。

据该报道，金融反腐也是2021年中国反腐的重点，共查处两名“金融虎”官员，首先是2021年7月30日，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生涉嫌严重违纪违法被查。蔡鄂生被查一个多月后，2021年9月9日，当时的国家开发银行副行长何兴祥被查。

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