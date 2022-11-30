中国/马云

根据英国金融时报消息，阿里巴巴创办人、前中国首富马云已在日本东京市中心生活了将近6个月，这段时间北京当局仍实施严格防疫封控措施，并对中国科技产业和最有权势的商人持续进行监管打压。

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据自由时报署名卢永山引述消息报道称，据直接了解马云下落的人士说，马云与家人待在日本长达已数月之久，期间曾在东京郊外的乡村温泉和滑雪胜地逗留，并定期前往美国和以色列。

自2020年10月马云在参与上海外滩金融峰会时批评中国监管机构以来，马云就几乎从公众视野中消失，马云曾指责国有银行存在“当铺思维”，此后他创立的蚂蚁金服和阿里巴巴就面临一系列监管打压。中国监管机构去年取消了蚂蚁金服370亿美元的首次公开募股（IPO），并以滥用反垄断法对阿里巴巴处以创纪录的28亿美元罚款。

马云离开中国，恰逢中国领导人习近平升级武肺疫情防控措施，这导致上海和周边的长江三角洲地区在4月和5月被严厉封锁，并在最近几天引发了全国性的抗议活动。

该报道称，马云在杭州有家，杭州是阿里巴巴总部所在地。 自从与中国当局发生冲突后，马云就出现在西班牙和荷兰等多个国家。在中国家中待的时间减少，意味着这位亿万富翁避开了进入中国时会面临的严厉隔离措施，以及他之前在中国权力机构中建立影响力，所引发的棘手政治问题。

消息引述知情人士说，马云在东京逗留期间一直保持低调，随身携带私人厨师和保全，并将公开活动降至最低。他的社交活动以少数私人会员俱乐部为中心，其中1家位于东京繁华的银座区，另1家位于面向皇宫的丸之内金融区。

该报道称，参与日本当代艺术界的人士表示，马云已成为1名狂热的收藏家。与这位亿万富翁关系密切的朋友表示，他被迫从疯狂的公共生活中撤退后，转而画水彩画来打发时间

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