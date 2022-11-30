普京和古特雷斯就江泽民逝世表示哀悼

江泽民过世

据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京致电中国国家主席习近平，就中国前国家主席、前中共中央总书记江泽民逝世表示慰问。联合国秘书长古特雷斯称江泽民是中国向“国际社会承诺的坚定捍卫者”，并称赞他“人性化的热情和开放的思想”。

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早前据中国中央电视台报道，江泽民因患白血病合并多内脏器官功能衰竭，抢救无效，于2022年11月30日在上海去世，享年96岁。普京在电文中称：“尊敬的主席先生，请接受我就中华人民共和国前国家主席、前中共中央总书记江泽民逝世向您表示深切哀悼。”

普京指出，江泽民的名字与中国经济社会发展取得巨大成就、国际地位加强的重要历史时期紧密相连。

普京指出，2001年签署的《中华人民共和国和俄罗斯联邦睦邻友好合作条约》奠定了两国关系发展的基础。

通告中称：“作为我们国家忠实的朋友江泽民对俄中关系的发展以及把两国关系上升到信任伙伴国和战略合作水平做出了不可估量的贡献，2001年我们签订的《睦邻友好合作条约》对全面的双边关系的质的飞跃奠定了基础。”

普京强调，他将把江泽民这样一位具有权威的政治家和杰出人物永远铭记在心。俄总统还请求向逝者亲友以及所有友好的中国人民转达最诚挚的慰问。

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