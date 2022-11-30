民主党罗健熙非法集会罪脱 将竞逐连任主席 记者藏工具被指藏武器罪成

香港/政治

2019年香港警方围封理工大学期间，不少市民在附近一带声援和聚集，曾在场的民主党主席罗健熙等五人，被控非法集结或管有适合作非法用途的工具等罪，区域法院今(30日)早裁定罗健熙的非法集结罪名不成立，其余四人罪名成立，当中包括一名为台湾电视台拍摄特辑的记者。案件押后至下月21日，罪成被告还押等候判刑。

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不少民主党派因受压而解散或未有足够人员坚持工作，但民主党已订于下月3日改选中央委员会，前 (28日) 天截止报名时，罗健熙已报名参选，竞逐连任，据了解，他是惟一主席候选人，料可连任，若一旦今日被裁定罪名成立而未能履行职务，已减至十人的民主党中委会，将集体负责党务。他今早抵达法院听取裁决前表示，无论裁决如何，皆会在争取民主的道路上走下去，若要入狱，便在出狱后继续为市民发声和服务。现时罗脱罪，将可继续亲身带领民主党前行。

区院法官练锦鸿裁定罗健熙非法集结罪名不成立时指出，罗在发生非法集结的地方一带流连，期间无作出明显的鼓励或参与对峙的行为，亦看不到他与其他示威者有任何互动，不能在毫无合理疑点之下裁定他在场是参与非法集结。但练官表示，罗作为政治人物，不相信他会没有留意警方对理大事件的警告和呼吁，认为他对事件的认知是狭隘得难以置信，对其诚信有保留。

现年36岁的被告罗健熙自辩时曾表示，案发当日前往理大所在的红磡区，是打算与党友区诺轩会面但不果，于是前往理大对面的科学馆广场提供支持，当见到警方架设封锁线及有人筑起「伞阵」时未有离开，只是因为未决定离开路线，故此继续在现场逗留。

记者称索带、螺丝批是工具 警方指是武器

至于同案被判非法集结罪名成立的三名被告，分别是38岁的小学教师莫德惠、70岁无业男子陈重谊及22岁的谭浩鸣；而26岁的记者邓卓儒，则被裁定管有适合作非法用途的工具罪名成立。

根据控罪，曾为香港电台工作的邓卓儒，案发时为台湾公共电视台节目《艺术很有事》的特约导演，被捕时身处邻近理大的尖沙嘴东部科学馆广场一带，随身物品中有7条胶索带，意图损坏或摧毁财产；以及管有一支镭射笔和一把配有刀具的多用途工具，可作攻击性武器。

但邓卓儒否认控罪，指折迭式多用途工具乃工作所需，当中，螺丝批是用作即时修补摄影器材；钳用作取出镜头碎片；而刀具则用作𠝹断电线胶布等物品；索带是用来把拍摄器材扣于身上；镭射笔则用于向同事或受访对象指示位置、汇报时标示内容。至于他带备防护装备和印有律师电话的「星火同盟」卡片，控方质疑他已预见会与警方发生冲突；邓不同意，指有关物品只为保障自己，以备不时之需。

警方于2019年11月17日围封理大，逾千人被困，市民翌日发起名为「围魏救赵」的行动，以「营救」理大内的示威者，结果多人被捕，与罗健熙同案被告的共有十人，当中年龄较轻的五人认罪，案发时年龄介乎17岁至21岁之间，当中四人判监14至18个月，一人判入更生中心。

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