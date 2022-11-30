江泽民过世：中央社回顾“江八点与李六条” 双方多次过招

江泽民

中国大陆前领导人江泽民11月30日过世，中央社发文回顾 : 江泽民在位期间正是前总统李登辉执政时期，从江八点与李六条，到1996年对岸飞弹试射引发台海危机，李登辉前总统以“18套剧本”回应，双方多次过招。

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1995年1月30日，时任中国共产党中央委员会总书记的江泽民发表“为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗”的讲话，提到“坚持一个中国的原则，是实现和平统一的基础和前提”、“努力实现和平统一，中国人不打中国人”等8项主张，通称“江八点”。

李登辉于同年4月8日提出“在两岸分治的现实上追求中国统一”、“两岸平等参与国际组织，双方领导人藉此自然见面”的“李六条”，回应“江八点”。

1995年6月9日，李登辉以私人身分访美，并以校友身分在美国康乃尔大学发表“民之所欲 长在我心”的演讲。

之后，台湾中华民国方面宣布：1996年3月，中华民国首次举办总统直选。凡此种种，江泽民简直跳脚到不行。

在中共鹰派的鼓动下，大陆官方媒体新华社于1995年7月18日发出新闻，宣布共军的二砲部队将于7月21日至28日间，举行飞弹试射演习，目标对准距离基隆港约56公里的彭佳屿海域附近。

共军从1995年7月起举行密集军事演习，企图影响1995年12月的立委选举，以及1996年3月台湾第一次的总统大选，被称为“1996飞弹试射危机”或“1996台海危机”。

当时台海情势紧张，美国先后在1995年12月19日指派尼米兹号航空母舰（USS Nimitz）战斗群通过台湾海域；1996年3月8日，再派独立号航空母舰（USS Independence）战斗群在台湾东北海域部署；接著1996年3月11日，美国海军自波斯湾加派尼米兹号航空母舰战斗群前往台湾东部海域，与独立号航空母舰战斗群会合。

在中共对台试射飞弹10週年前夕，中华民国国防部透露，在1995年到1996年共军7次演习中，最引人注意的是1996年3月8日到15日之间的第5次演习。其间共发射4枚东风15型飞弹，3枚落在台湾南部高雄外海，另外1枚落在北部基隆外海。

李登辉前总统则在1996年总统大选选举过程中对民众表示，“政府有18套剧本可以因应危机”，并称中共飞弹是“空包弹”。成为经典语录。

江李另一次重大交手则是李前总统于1999年7月9日接受德国之声（DW）录影专访时，提出“特殊国与国关係”论述，通称“两国论”。

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