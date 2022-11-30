江泽民逝世成新激化点？广州与重庆松缓了封控

中国/白纸抗议/清零

中国大城市广州和重庆周三今天宣布放松对新冠病毒疫情的限制，此前一天，广州南部的示威者在针对世界上最严格的冠状病毒清零限制的一系列抗议活动中与警方发生过冲突。一些抗议者和外国安全专家认为，在 1989 年天安门镇压后领导中国经济快速增长十年的前国家主席江泽民于周三去世，这可能会成为三年疫情大流行之后新的抗议集结激化点。

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据路透社今天报道称，中国白纸抗议运动蔓延后，中国有两个城市放松了对新冠疫情的限制。周末蔓延至上海、北京和其他地方的示威活动已成为自中国国家主席习近平 2012 年上台以来前所未有的公开反抗。

重庆一位城市官员今天说，西南部城市重庆将允许满足特定条件的新冠病毒密切接触者在家中隔离。

靠近香港的广州也宣布放宽限制措施，但鉴于全国病例数量创历史新高，“清零”政策似乎不太可能发生重大转变，习近平曾表示该政策正在挽救生命并宣布说说他的政绩。

除了广州和重庆放松限制外，郑州的官员宣布“有序”恢复包括超市、健身房在内的商业活动和餐馆活动。

一些抗议者和外国安全专家认为，在 1989 年天安门镇压后领导中国经济快速增长十年的前国家主席江泽民于周三去世，这可能会成为三年疫情大流行之后新的抗议集结激化点。

路透社引述20 多岁的上海医疗公司工人雷磊说，鉴于江泽民在国际舞台上的影响以及对西方相对开放的态度，有时人们会拿江泽民与习近平相提并论。周日参加上海抗议活动的雷说，“因此，对于江泽民之死，我们对中国领导人的未来感到悲哀。”

江泽民的遗产在抗议者的网络平台引起了争论，一些人说这给了他们聚集的正当理由。

“历史多么相似，”一位抗议者的帖子写道，他指的是前中共中央总书记胡耀邦，他于 1989 年 4 月去世，被视为当年全国抗议活动的推动点之一。另一位说，“今天我们都可以上街放菊花。”

当局宣布取消对广州部分地区的封锁，广州是最近一波感染浪潮的重灾区，但当局没有提及抗议活动，周二爆发暴力事件的地区仍受到严格控制。

根据推特上发布的一段冲突视频中，数十名身穿白色防护服、头顶盾牌的防暴警察在似乎已被拆除的封锁障碍前列队前进。防暴警察受到不明物体袭击。后来有人看到警察护送一排戴着手铐的人离开。

另一个视频片段显示人们向警察投掷物体，而第三个视频片段显示催泪瓦斯罐落在狭窄街道上的一小群人群中，迫使人们跑开逃离烟雾。

路透社证实，这些视频是在两周前与反对清零相关的骚乱现场广州海珠区拍摄的，但无法确定剪辑的拍摄时间或事件的确切顺序以及引发冲突的原因。

由美国政府资助的自由之家运营的中国异议观察组织估计，从周六到周一，中国各地至少发生了 27 起示威活动。澳大利亚 ASPI 智囊团估计 22 个城市发生了 43 起抗议活动。

路透社说，虽然放松一些措施似乎是为了安抚公众，但当局也开始寻找那些参加过抗议活动的人。目前尚不清楚当局如何确定他们想要询问的人，也不清楚当局联系了多少这样的人。

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