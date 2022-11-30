江泽民逝世时中国正动荡：一个时代的终结

中国/江泽民

据中国官方媒体报道，在 1989 年天安门镇压事件后领导中国经济高速增长十年的前中国国家主席江泽民于周三去世，享年 96 岁。江泽民之死正值中国动荡不安的时期，当局正在努力应对在新冠病毒疫情大流行近三年来受够了严厉的清零遏制措施的居民中罕见的广泛街头抗议。

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中国前国家主席江泽民逝世，享年 96 岁，江泽民在89六四中上台执政，今天去世时中国正发生民众罕见规模的抗议。路透社今天报道称是“一个时代的终结”。

据中国官方的新华社称，江泽民于周三中午刚过在家乡上海因白血病和多器官功能衰竭去世，新华社并刊登了执政的共产党、人大、政府和军队致中国人民的一封信。信中说，“江泽民同志逝世，是我党我军和全国各族人民的难以估量的损失。”信中并表示“深感悲痛”。

路透社说，江泽民之死正值中国动荡不安的时期，当局正在努力应对在大流行近三年来受够了严厉的新冠疫情遏制措施的居民中罕见的广泛街头抗议。清零政策是国家主席习近平的一个标志，他最近获得了第三个共产党总书记任期，巩固了他作为自毛泽东以来中国最强大领导人的地位，并在取代江泽民的直接继任者胡锦涛后将中国带向了越来越专制的方向。

中国也正处于清零加剧的经济急剧放缓之中。

中国类似 Twitter 的微博平台的众多用户也将江泽民的去世描述为一个时代的结束。

江泽民在 2004 年最终退休后仍然具有影响力。

一位河南省的微博用户写道，“我很难过，不仅因为他的离开，还因为我真的觉得一个时代结束了。”

而一位北京微博用户发帖说，“好像已经发生的事情还不够，2022年以更残酷的方式告诉人们一个时代结束了，”

包括人民日报和新华社在内的官方媒体网站的网页变成了黑色和白色以示哀悼。

星期三官方的讣告公开信将“我们敬爱的江泽民同志”描述为一位德高望重的杰出领导人，伟大的马克思主义者、政治家、军事家和外交家，是久经考验的共产主义战士。

路透社说，在 1989 年血腥镇压亲民主抗议者的天安门事件后，江泽民从默默无闻中被提拔为中国执政的共产党领导人，江泽民使中国摆脱了因镇压六四的外交孤立，修复了与美国的关系，并见证了前所未有的经济繁荣。

江泽民从 1993 年到 2003 年担任国家主席，但从 1989 年开始担任执​​政的共产党总书记，并于 2002 年将该职位移交给胡锦涛。他直到 2004 年才放弃了军委主席的职位。

路透社说，江泽民退休后，当时与领导层关系密切的消息人士称，胡锦涛的目光所及，都能看到江泽民派的人。江泽民将中国最有权势的领导机构政治局常务委员会与他自己的门徒任命聚在一起，其中许多来自所称的“上海帮”。但在江泽民从 2004 年军委主席这一最后一职退位后的几年里，胡锦涛巩固了他的控制，压制了上海帮，并成功地指定习近平为继任者。

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