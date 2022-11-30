江泽民逝去引来中国网络怀念与....

中国/江泽民/蛤蟆王

中国官方媒体几乎是及时宣布前中国国家主席江泽民逝世消息。在一个小时内，有50多万人对国家广播公司中央电视台在微博平台（相当于中国的Twitter）上宣布江泽民的死亡的帖子发表评论，其中许多人称这位前领导人为 "江爷爷"。

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就中国社交网络上悼念江泽民的留言和怀旧情结，法新社今天自北京报道称，人们仍然用不太有礼的"蛤蟆王"表达对江泽民的赞美，并对被认为更自由的时代的怀念。

中国周三在其社交网络上哀悼前总统江泽民的去世。江泽民的遗产是复杂的。虽然许多中国人欣赏他幽默的公众形象，因为他在几十年呆板的共产党领导之后提供了一股新鲜形象，但他的批评者指责他助长了腐败、不平等和对政治活动家的镇压。

在江泽民退休期间，他成为了他的Y世代（出生于1980年代初至1990年代末）和Z世代（1990年代末至2010年）中国粉丝中同样轻松的话题，他们自称是 "蛤蟆的信徒"，对他蝙蝠般的举止和古怪的行为感到着迷。江泽民因宽边眼镜的形象被戏称像蛤蟆。这个称谓也是敏感词。

然而，在他去世后，社交网络上的大多数评论周三都在怀念他的执政时期（1989-2003）。"这是一个时代的结束，"一位用户在微博上写道。"他代表了我们的童年和青年。

一些人利用江泽民在周末全国范围内抗议习近平严厉的反贪污政策后宣布的死亡来抨击现任领导人。一位网友在微博上写道，"江泽民时代，虽然不是最繁荣的时代，但却更加宽容。"另一位用户说，"我听到了很多对他的批评，但他允许批评的声音存在，这表明他是多么值得称赞。"

许多幽默的帖子在几分钟内就被微博删掉了。

在流行的微信应用程序上，用户发布了题为 "可惜不是你 "和 "不合适的人 "的歌曲链接，法新社说这指向习近平。江泽民去世后不久，在线音乐服务网易的第一首歌曲下的评论就被禁止。

"蛤蟆的信徒 "也向他们表示敬意。一个人在微博上写道："安息吧，蛤蟆王"。还有一个人在微博上写道，"蛤蟆...... 你能带上小熊维尼吗？"

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