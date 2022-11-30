江泽民 江八点，三代表与空弹头威吓台湾事

中国/江泽民

中国官媒新华社报告，96岁的中共第3代领导人、前总书记江泽民今天中午12时13分在上海病逝。江泽民曾执掌中共党、政、军系统共横跨15年，但中央社说政治势力已几无所存。

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据中央社称，前中共领导人江泽民任内提江八点、曾布导弹恫吓台湾大选。

江泽民1926年8月17日出生于江苏扬州，上海交通大学毕业。1946年加入中国共产党，1989年六四天安门事件后，当选中共中央委员会书记，同年出任中共中央军委会主席。

1990年3月，江泽民接下中国中央军委会主席，1993年当选中国国家主席，自此党、政、军全面掌控，成为中国大陆第三代领导人，领导中国大陆长达10年时间，直至2002年后逐步交棒给胡锦涛，2005年3月正式卸下中央军事委员会主席职务。退休后江泽民大部分时间都留在上海。

江泽民最主要的政治理论为“三个代表”，被认为是推动中共转型的主要理论基础。但他在2002年召开的中共第16次全国代表大会后，决定保留中共中央军委主席职，两年后卸任。此“扶上马、送一程”作法，引来恋权干政议论。

对台方面，江泽民提出八点主张（江八点），并促成两岸白手套海峡交流基金会与海峡两岸关系协会首度会晤，并展开事务性协商。但在他任内，也曾因想要影响台湾首届总统大选，引爆1996年台海导弹危机造成两岸关系停滞多年。

中共每次集会上，江泽民是中外媒体最喜爱寻找的前领导人身影，其健康状况一直受到中国各界关注。2022年10月初，中国网络流传江泽民与夫人王冶坪端坐在祝寿花篮前的照片，两人显得苍老但气色尚可，但无法确定是否为今年的照片。

江泽民最后一次出现在公开场合，是2019年中共“国庆”70周年庆典上，此后，无论是2021年中共百年党庆、2022年中共20大等，江泽民都缺席。

中央社说，与此同时，习近平在2012年底接任中共总书记后，从地方到中央大力提携自己人，政坛上“江派”或江泽民代表的“上海帮”势力也早已消散。

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