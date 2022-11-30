特鲁多与习近平走廊会是知会？加拿大启动调查中国干预加国选举

加拿大/中国/干预选举指控

加拿大警方调查中国对加国选举的干预指控。根据加拿大警察总长的一份文件，加拿大警方正在调查中国对该国 "民主进程 "进行外国干预的指控，但他没有详细说明这些指控。中国最近否认了关于习近平主席和加拿大总统特鲁多讨论中国干预加拿大的报道，此前两位领导人在G20峰会上的紧张交流被公开。有消息质疑特鲁多夸大其辞，在短暂的与习近平交流中可能没有时间提及众多议题，包括抱怨中国干预加拿大选举。

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加拿大警方调查中国对其选举的干预。据法新社说，加拿大警察首长致函国会委员会说，加拿大联邦警察正在调查中国对加拿大事务的广泛干预，其中包括“民主程序”在内，但未详述相关指控。

加拿大程序及内政事务常务委员会（Standing Committee on Procedure and House Affairs）正在调查外国对加拿大选举的可能干预。

法新社今天取得这封由加拿大皇家骑警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）总监路基（Brenda Lucki）寄给委员会的信函。路基在信中指出，有报道指北京曾资助1个候选人“地下网络”，而当时并未发现任何证据证明2019年联邦选举存在干预情事。但她表示：“加拿大皇家骑警可以证实，目前确实正对广泛的外国干预行动展开调查。”

加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）在下议院指出，国内情报机构已多次强调，外国势力正持续干预加拿大事务。然而，杜鲁道说：“加拿大人民可以放心，加拿大选举公正性未受影响”。

法新社说，特鲁多本月稍早在20国集团（G20）峰会上，向中国国家主席习近平指控中国从事干预，却遭习近平训斥，相关影片后来流传至媒体。

加拿大公共安全部长门迪奇诺（Marco Mendicino）今天向记者说话时，不愿对加拿大皇家骑警的特定调查置评，仅表示：“我们非常认真看待关于外国干预的指控。”此外，加拿大联邦警察本月稍早依从事间谍活动等罪嫌，逮捕魁北克水电公司（Hydro-Quebec）一名前电动车电池研究人员；被控将商业机密传给中国的这名男子昨天获准保释。

35岁的音译为王岳胜（Yuesheng Wang）据称利用他在魁北克水电公司（Hydro-Quebec）的职位替中国一所大学从事研究，并在魁北克水电公司不知情且未批准的情况下，使用公司资讯发表“与这个外国行为者有关”的学术论文并申请专利。

加拿大皇家骑警表示，正在调查中国在多伦多（Toronto）设置非法警察局以在中国境外执行警务之事。

中国对此反驳称完全错误。

加拿大皇家骑警也正在调查温尼伯（Winnipeg）的加拿大最高安全传染病实验室有2名科学家，疑似将知识财产转至中国一事。音译为邱香果（Xiangguo Qiu）与她丈夫音译为程克定（Keding Cheng）2021年1月遭加拿大国家微生物学实验室（National Microbiology Laboratory）解雇后，据报已定居中国。

法新社说，近年来，中国和加拿大之间的关系急剧恶化，特别是在2018年加拿大应美国的要求逮捕了华为首席财务官孟晚舟。此后孟晚舟被释放。

同时，中国也释放了两名在中国被逮捕的加拿大人。

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