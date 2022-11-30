白纸抗议延烧到香港 港府先定性颜色革命雏型

香港/白纸抗议

中国大陆的“白纸运动”近日延烧至香港，香港保安局局长邓炳强今天表示，观察到社会有不稳定的征兆，并指事件有“再次颜色革命的雏型”，一定要“防患于未然”。

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据中央社署名张谦今天报道称，中国大陆的“白纸运动”近日延烧至香港，香港保安局局长邓炳强今天表示，观察到社会有不稳定的征兆，并指事件有“再次颜色革命的雏型”，一定要“防患于未然”。

新疆乌鲁木齐上周四发生10死9伤的住宅大火，而外传死者因为防疫封控而无法逃离，引发大陆多地出现悼念及要求放宽防疫限制的集会示威，外界称为“白纸运动”。近日，香港街头、大学校园出现悼念与声援行动。

邓炳强表示，香港的大学和街头早前也有人进行类似悼念活动，又指有人在不同社交平台，包括以“反华”为主的社交平台，借悼念火灾为名，试图策动针对北京中央的活动，当中有2019年反修例（反送中）事件的积极分子。

他形容行动有高度组织性，是“再次颜色革命的雏形”，并声称“有人死心不息危害国家和香港安全”，利用社会矛盾事件为借口，煽动分化，并以大专院校为基地，又组织他人上街。邓炳强说，如果不想香港重回2019年的不堪状态，就一定要“防患于未然”。

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