白纸抗议海外接棒 剑指直接

中国/白纸抗议

从悉尼到多伦多，中国大陆本周加强了抗议活动，要求结束世界上最严格的疫情清零限制。路透社说，抗议演变成呼吁“解放中国”和要求习近平下台。

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据路透社今天报道称，随着要求变革的呼声越来越高，海外华人加强抗议。海外华人及其支持者在悉尼、东京、香港、纽约和多伦多举行集会，并计划在未来几天举行更多抗议活动。

周二约有 30 人在多伦多高喊“自由中国。习近平下台。”的口号。在马萨诸塞州的哈佛大学，数十人高呼：“不要更多的谎言”和“不要更多的审查制度”。

在中国驻纽约领事馆外，聚集了数百人，一些人挥舞着空白的白色标语牌，A4白纸已成为中国的抗议标志。许多人用普通话高喊口号，批评中国的人权记录及清零政策，批评清零对经济和人民的自由造成了沉重打击。

路透社说，有些人不愿透露姓名，因为担心在中国的亲属可能会受到当局的骚扰。

在当局报告新疆地区的一场火灾造成 10 人死亡后，中国国内外的愤怒情绪高涨，网上许多人将火灾归咎于严格的清零封禁规定，他们说火灾时居民被困在建筑物内。但当局否认这样的说法。

现场封锁和对数亿人进行频繁的病毒检测激起了中国大陆和海外华人的愤怒。警方称，在悉尼，周一晚些时候约有 200 人聚集在市政厅举行烛光守夜活动。在社交媒体上宣传守夜活动的一位民运人士说，大约 50 名中国大陆学生参加了这次集会，这是澳大利亚最大的一次抗议活动。但大多数学生用口罩和帽子遮住脸，拒绝透露姓名。据2005 年叛逃的前中国领事馆官员陈说，“他们会设法找出谁是组织者。”

路透社说，中国驻澳大利亚大使馆和中国驻悉尼领事馆教育处没有立即回应置评请求。

随着海外抗议活动的升级，中国当地的局势也在升级，周二晚上，南方制造业中心广州的人们与身穿白色防护服的防暴警察发生冲突。

住在瑞士、拥有 1800 名粉丝的 Clubhouse 主持人露西亚告诉路透社：“我恐惧的界限已经不一样了。我以前害怕被人看到和听到，但现在我希望被人看到和听到！”

路透社说，在香港，来自中国大陆的 24 岁金融科技工作者泰格感到惊讶，因为她帮助设计的一张哀悼新疆大火遇难者的传单在社交媒体上疯传。她告诉路透社，她最初只与大约 10 位朋友分享了传单，敦促他们周一晚上在香港市中心集合。泰格说，“我不知道它是怎么传播的，我也不是故意组织的。但这表明每个人都在想同样的事情......都不需要煽动。”据泰格说，这叫“星星之火，可以燎原。”

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