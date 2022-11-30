白纸抗议：“李老师”来了

中国/白纸抗议

中国“白纸运动”爆发后，即时追踪相关讯息的推特名人“李老师不是你老师”被指“完胜世界媒体”。他证实自己曾遭自称中国国安者死亡威胁，也认为这波抗议潮谈不上“民变”。

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据中央社署名邱国强今天引述消息报道称，推特名人“李老师”即时报道白纸运动， 自由亚洲电台29日以“如何以一人之力完胜世界各大媒体”为题，发表的对“李老师不是你老师”在台北时间28日进行的专访称，在“白纸运动”的最高峰，自己的电子信箱曾创下每秒收到30至40封来信回报现场状况的纪录。

目前住在欧洲的“李老师”表示，他在“白纸运动”中受到关注实属偶然。因为自己以往经常阅读和接收中国网友投稿披露社会事件，而网友也知道他接收投稿，就形成了向他投稿的习惯。当社会事件发生，他们就会主动投稿，而“白纸运动”中有越来越多的人知道他，于是就有越来越多的人向他投稿。

至于如何鉴定消息真伪，“李老师”指出，他首先会从经验判断真伪。而同一件事情如果同时有10多个人投稿，那基本可以判断这件事情的真实性。如果一件事情被说得很夸张，但只有1个人投稿，说明这多半是假消息。

“李老师”说，身为“自媒体”，他是把“即时”放在第一位的，为的是想尽快地传递消息，因此他可以在事件发生几分钟内就可获取消息，也因此会出现一些错误，这无法避免，但自己就尽量去修正。

据该报道，属“90后”的“李老师”说，1989年六四事件时自己还没出生。而当看到如今人们真的走上街头，喊出那些口号时，他“一打开手机、打开私信，我真的就是一边眼泪流着，一边就去编辑这些内容”。

“李老师”表示，在“白纸运动”中，除了上海街头群众一起大喊，“罢免国贼习近平、共产党下台”让他印象深刻外，更感动的是成都的游行参与者时刻都在保护身边的人，不断提醒防止踩踏且互相帮忙；而上海的参与者在警察抓人时就上前阻止，一起去把人拉回来。

至于中国近来爆发包括“白纸运动”在内的一波抗议潮，是否属于“民变”？“李老师”认为，参与者的诉求很简单，就是“要吃饭，要生活”，不能再这么“变态清零”下去了，是很基本的诉求。而所有的这种愤怒都来自封控，带来收入归零、经济下滑、出行受限及各种乱象。

他指出，直到26、27日晚上，大城市里才有人喊出“共产党下台，罢黜习近平”这样的口号。先前在乌鲁木齐、武汉及一些小城市，似乎都没有听到这样的口号。所以才觉得，“共产党下台，罢黜习近平”不是大部分人的诉求，他们根本的诉求其实只是解封和反对清零，还没有到“一定要改朝换代的这一步”。

据中央社说，“李老师”在“白纸运动”中的角色，引起海内外中国爱国主义分子强烈不满。他证实，运动当晚就收到大量中国网络水军的攻击，包括人身威胁，还自称自己是国安的人，知道他在哪里、要他死等等。同时，中国国内也有人抹黑他指是运动策划人。

针对他曾公开警告中国当局不要去骚扰他在国内的家人，“李老师”证实，27日就有警察前往他在中国国内的家里作调查，想知道他目前人在哪里，“就这样问了一下，但也什么都没说”，不知道这些警察到底想干什么。

“李老师”说，中国当局已经把“煽动”的帽子扣在他头上了。但尽管如此，他还是会坚持这样做，原因很简单，是因为推特中文社群里需要中立、客观、即时和真实准确地去报导中国的事情并记录下来。毕竟，推特中文社群里聚集了很多以前在中国国内“无法正常说话”的人，“这是一个火种吧，一个个地传到我这里”。

该报道原文链接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202211300166.aspx

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