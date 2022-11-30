路透：白纸抗议唤醒中国那些抗争记忆

中国/白纸抗议/公民社会

过去一周，中国许多城市的数千名中国人抗议中国的 COVID-19 封锁政策，这是自中国国家主席习近平 2012 年上台以来最大规模的公然蔑视行为之一。

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由白纸抗议，回溯近几十年来中国异见记载，路透社列出了抗议事件年表。

1978 - 民主墙运动 - 1970 年代后期，在中国动荡的文化大革命之后，有人在北京西单大街的砖墙上张贴“大字报”海报，这就是所谓的民主墙。数千人在 11 月下旬游行，呼吁加强民主。

1989 年 - 北京天安门广场 - 在要求西式自由和民主改革的学生的带领下，多达 100,000 人在广场聚集了几个月。抗议蔓延到西安、长沙、成都和上海。6 月 4 日，军队向手无寸铁的平民开火，人权组织称数百人，或许数千人被杀。一名被称为“坦克人”的孤独抗议者挡住了长安街上的一排坦克。

1999 年 - 超过 10,0000 名法轮功精神团体成员聚集在中国最高领导大院“中南海”外进行无声抗议。当局后来称该组织为“邪教”并逮捕了数千人。

2008 年 - 西藏 - 数百名僧人在西藏首府拉萨游行，引发抗议和冲突。西藏人群焚烧商店，据报道有 18 人死亡。抗议活动蔓延到中国西部的 130 多个地方。中国加强安全措施，访问受到限制。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛后来说，该地区已成为“人间地狱”。

2009 年 - 新疆 - 在该地区数十年来最严重的民族骚乱中，维吾尔族人在中国南部一家工厂发生涉及维吾尔族工人的事件后袭击了首都乌鲁木齐市占多数的汉族人。官方数据显示，血腥冲突夺去了 197 人的生命。中国后来建造了大量“设施”，将新疆变成一个联合国小组所描述的“秘密的大规模拘留营”。

2011年 - “茉莉花”抗议 - 继突尼斯“茉莉花革命”等中东民主运动后，中国网民在北京、上海、广州等多个城市发出小规模公开示威，要求政治改革。中国茉莉花抗议被扼杀在萌芽状态。

2011 年 - 一名抗议煤矿造成的污染的牧民肇事逃逸身亡后，内蒙古部分地区受到蒙古族抗议活动的影响。2020 年，蒙古族罕见地抗议改变学校课程，将蒙古语从核心科目中删除。

2011 - 乌坎 - 中国南部渔村乌坎爆发了抗议腐败官员强占土地的抗议活动。抗争引起了国际媒体的关注，并以当局罕见的民主让步结束，包括举行村民选举。在后来的岁月里，许多抗争领导人被捕入狱。2016 年爆发了新的抗议活动，但随着更多人被捕而被平息。

2013 年 1 月 - 南方周末抗议活动 - 要求更大媒体自由的小规模公开示威在中国最自由的报纸之一外举行了几天。总部设在广州的《南方周末》后来受到更严格的政府控制和审查，许多思想自由的记者被迫退出或辞职。

2015 年 7 月 - 作为对由争取结束中国专制统治的权利团体和个人松散组成“新公民运动”部分回应，中国当局于 7 月 9 日在全国范围内发起了镇压行动。名为“709”镇压导致 300 多名维权律师和活动人士被捕，其中包括李和平、许志永、丁家喜。其中一些人被单独关押或监视居住，并遭受酷刑。

2019 - 数月来，数以百万计的香港人举行了民主抗议活动，这是自 1989 年以来对北京领导人最大胆、最持久的挑战。中国后来实施了一项强有力的国家安全法，逮捕了数十名民主人士并关闭了公民社会团体和自由媒体，包括苹果日报。

2022 年 - 河南银行抗议活动 - 数千人抗议以河南和安徽省农村银行为中心的银行欺诈丑闻中失去储蓄，公众抗议活动愈演愈烈。

2022 年 10 月 - 在具有里程碑意义的党代会召开之前，一名男子在北京四通桥的立交桥上悬挂白色横幅。一些口号包括：“我们不要最高领袖，我们要投票”和“不要做奴隶，要做公民”。这位被称为“桥梁人”或“新坦克人”的抗议者激励了一些抗议者，他们现在呼吁更广泛的自由和结束清零封锁措施。

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