香港用国安法警告港人不要支持中国白纸抗议

香港/白纸抗议

香港安全局局长警告声援中国大陆抗议者的示威者，他们可能因此"违反国家安全法"。

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香港现在警告那些支持中国正在蔓延的白纸抗议活动的人。据法新社今天报道称，自周日以来，香港有小规模的集会，支持中国境内反对清零限制和要求更多政治自由的抗议活动。香港的声援抗议发生在大学校园和该地区的金融区。

但香港的安全主管，他已经 "注意到了另一场颜色革命的一些警告信号"。法新社说，中国官方喜欢用这种说法来谴责与定性据称来自国外支持的抗议活动。

自北京在2020年实施国家安全法以来，政治抗议和群众集会在香港基本消失，或被迫转入地下，一年来，大型民主抗议活动有时遭遇暴力。作为疫情限制的一部分，大型公共集会被禁止。

最近几天在香港，数十名示威者也使用了在中国大陆使用的抗议手段，例如举起白纸抗议。

据香港官员说，支持有"革命 "或 "专制 "等字眼口号，或要求官员辞职等内容的活动，支持者可能 "违反了国家安全法"。官员说，"抗议者的意图是颠覆政权"，"煽动抗议中央政府"。

法新社说，颠覆罪是四种涉案国家安全罪之一，可判处最高终身监禁。

在香港，现在还没有人因为支持白纸抗议活动而被捕，但警方已经点了几个参与者的名。

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