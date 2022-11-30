黎智英案明日先争辩因应释法押后聆讯 有学者质疑释法等同修法

香港/黎智英案

2020年9月15日，黎智英抵达香港的一个法庭。2022年10月25日，支持民主的香港苹果日报创始人被裁定与违反租约有关的两项欺诈指控罪名成立，这是一系列起诉中的最新一起。

中国人大常委会可能就《港区国安法》的立法原意是否禁止海外律师参与进行释法的争议持续，包括有传媒引述中国官方消息指，会就可参与国安案件的律师制订名单，但人大常委谭耀宗则认为无此必要；但可以肯定的是，原订明(周四)早开始的黎智英涉嫌勾结外国势力案不能如期开展，因为司法机构公布，当日将先就控方因释法而申请押后案件进行聆讯。

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综观香港两个律师会和部分主流报章今(30日)天的社论，全部都确认人大常委会有权释法，但就期望把释法范围和影响减低，例如大律师公会认为释法没有影响香港的司法独立，但呼吁人大审慎行使此权力，并期望日后可由香港法院厘清条文不明确的地方；香港律师会会长陈泽铭则在声明中表示，释法有可能影响公众对普通法制度的观感，而公众和国际社会对法官、司法和法律制度的信任和信心是香港法治的基石；《明报》今天的社论则在通篇表示支持释法后总结说，日后若发现国安法有不明确之处，尽可能由香港法庭厘清，是最佳处理方法；英文《南华早报》则强调海外律师的贡献，要求人大尽快并谨慎地作出决定。

不过，《南早》今天引述一名不愿具名的中国官方消息人士称，人大常委会今次的释法将聚焦国安法有关案件管辖、法律适用和程序的第四章，但人大的释法权力不受港府要求所限，北京可能考虑制订一份可以处理国安案件的指定律师名单。

有关考虑有超出释法之嫌，港府的建议只是提请人大常委会就「没有本地全面执业资格的海外律师」可否参与处理危害国家安全犯罪案件作出解释。

而港区人大常委谭耀宗亦认为，毋须就国安法制订指定律师名单，否则会引起巨大争议，制订上亦十分困难，他认为，人大常委会只需订明大原则便可。

事实上，即使单是释法亦有熟悉中国法律的学者质疑。身兼中华司法研究会理事的香港城市大学法学院教授林峰向《明报》指出，国安法立法时没有规定海外律师不能参与，释法后若加以禁止，在狭义上，可视为修法，而按中国《立法法》的近年解读，人大常委会不能透过解释法律来修改法律，但由于人大常委会没有废除1980年代可透过释法去修法的决定，两套互相冲突决定同时存在，最终由人大常委会决定如何处理。

他又说，若是修法，其决定便不会有追溯力，不能影响目前的案件。

已被关押近两年的壹传媒创办人黎智英，被控《港区国安法》中的串谋勾结外国势力等罪，律致司再三反对他委聘英国御用大律师敖云天(Tim Owen音译)为辩护律师失败后，特首李家超应北京中央政府要求提交国安法报告，当中包括提请人大常委会释法。

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