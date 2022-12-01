上海外籍人谈中国“闻所未闻”的反“清零”示威

防控见证

中国反清零政策抗议活动还在继续。《赫芬顿邮报》（The Huffington Post）12月1日刊出两名上海外籍居民的这一段的经历。两人讲述说，大部分居住在中国的外国人已经离开了这个国家。上海居民如此愤怒的原因和区委会封控政策不规范有直接关联。

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《赫芬顿邮报》采访了一位在上海居住了9年的法国人-瓦朗坦 (Valentin)和在上海居住了长达13年的意大利女性-朱莉娅(Julia)。瓦朗坦 (Valentin)告诉美国记者，从清零政策实施三年以来，每个星期都有新花样，我们无法预见后几天会发生什么。

朱莉娅(Julia)告诉美国记者，三年多以来，她从来也没有像最近这样看到中国人敢上街抗议。她周六晚凌晨两点在示威人群中。亲耳听到有的上海人竟然喊出：习近平下台；共产党下台的口号，她为之一震。

这两位外籍人告诉媒体，最近在上海的抗议活动是“闻所未闻”的。 这显然是自新冠大流行开始以来对中国采取严厉封控措施的结果，特别是2022年3月底至6月初最后一次封控，让民众受不了了。瓦朗坦 (Valentin)告诉记者：从二月份的奥秘克戎到随后的 Delta变种病毒，全国搞了好几次封控。有的封控时间说好的是四天，而执行起来比预期的长得多。

意大利籍朱莉娅(Julia)告诉记者：本来宣布4月4日开始的封控，提前到3月29日。严格的封闭措施不让居民踏出自家门半步，当然接受请执行的日常检测是例外的。

朱莉娅(Julia)分析说，不能出门买必需品是让大家愤怒的一个主要原因。一封闭所有的商店就关门了，食品是买不到的，网上购物也不可能，因为不让送上门。军人送水、送吃的要等整整两个星期的时间。

朱莉娅(Julia)有着很不愉快的回忆。她说，封控来得太突然。我的食柜里有一个红萝卜、两颗圆白菜、两个洋葱、一棵大葱。在大家无法买到食品的情况下，黑市猖獗。

朱莉娅(Julia)不明白为什么有的人有特许可以买到食品。这些倒买倒卖的人把蔬菜藏在大衣里高价卖给民众。她还回忆说：我在黑市买了两个梨、几个橙、一串葡萄，他们要价近300元人民币。

朱莉娅(Julia)回忆说，出不去的人只好集中在阳台敲锅碗瓢盆。上海人不再沉默了，冒险又有什么大不了的！朱莉娅(Julia)向记者讲述了她的不安。因为政府从来不正式公布禁闭的期限。检测又是没有时间规定的。可以是早晨6点、可以是中午、可以是晚饭时间。大家非常害怕被他们检测成阳性然后被拉倒隔离中心区。这样一来，晚上谁又能睡好觉呢！

朱莉娅(Julia)幸好没有查出是阳性的。她说，快速建成的隔离中心传播了世界各地。那里的条件很差，连洗澡的地方都没有。有的人在隔离中心待了一个多月。要在那里被检测三次阴性才能被放出了，大家都非常害怕。

朱莉娅(Julia)认为，让大家柴米油盐成问题，这是政府踩到了民众生存的底线。她当时就隐隐约约觉得会发生令人不平静的事情。

瓦朗坦(Valentin) 解释说，即使没有直接接触，也会被宣布成接触病例。他说：“如果我去购物中心发现有人在那里被检测出呈阳性，我必须自我隔离 3 天，我的二维码会变成红色，我就什么也做不了了。”

朱莉娅(Julia)分析说，除了日常限制外，中国公民仍然不能随意出国。 即使从一个地区到另一个地区，旅行也是复杂而昂贵的。 “组织起来是不可能的。 每天都有新规则”。

大部分居住在中国的外国人已经离开了这个国家。 瓦朗坦(Valentin)表示说，24 日乌鲁木齐市（西北部）一座建筑物发生火灾，造成 10 人死亡，这加剧了人们的愤怒。

“乌鲁木齐火灾向民众表明他们的安全受到威胁。人们想知道这一切会持续多久。 但他很难预料抗争能够持续多久。 11 月 30 日，星期三，示威者与警察之间的新冲突在广州（南部）大都市爆发。

瓦朗坦(Valentin)强调说：“12月1日，上海关于禁闭的谣言四起”。 网络受到更多审查，突破网络封锁的VPN 定期跳转。 如果打压加剧的话，我想中国人会起来造反，社会矛盾会进一步激化。

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