中国男足教练及3主力队员涉案踢假球 冲热搜力压世界杯热劲

中国/世界杯/假球

卡塔尔世界杯足球赛接近第一阶段小组赛尾声，传出中国足球遭指控腐败踢假球消息。据中国多名足球媒体人透露，前中国男足运动员、总教练李铁涉及假球被调查中，他已经供出了另3名前国脚，疑涉假球案。这个消息引发热议，冲上热搜话题。

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据中央社今天引述北京青年报消息，多名足球媒体人透露，李铁接受调查后，供出了另3名前国脚。李铁供出张鹭在2019年中超保级战武汉对天津时参与踢假球；另两个没被透露姓名的球员，一个是李铁的沈阳老乡，曾在天津队和张鹭是队友，后转会深圳，另一人曾是一名国脚边卫。

此前湖北省纪委监委网站11月26日发布消息指出，前中国国家男子足球队总教练李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。

据中国新闻周刊1日报导，李铁在今年中旬就曾经被纪委部门带走接受问询，很多人当时就以为他出事了；不久他又公开露面。有消息来源指出，李铁的业务能力在业内比较受认可。

消息引述公开资料，李铁名下关联公司共9家，业务覆蓋足球培训、球员经纪与场馆营运等。在存续或在业的6家中，李铁均为股东；辽宁李铁体育文化发展有限公司由李铁持股63%，沈阳李铁足球俱乐部有限公司由李铁和辽宁李铁体育文化发展有限公司共同持股。在目前李铁名下的公司中，沈阳天意体育文化咨询服务有限公司是最新成立的关联公司，该公司于2021年12月成立，李铁持股比率达90%。

据自由时报引述消息称，在世界杯开幕前夕，中国足球国家队总教练李铁11月12日在培训班上课时，众目睽睽下突然遭人带走，外界指出，如果只是了解情况，绝不会在众目睽睽下被带走，这种情况下至少是犯罪嫌疑人。

有媒体人爆料，若对李铁的经济问题展开全面调查，恐怕牵扯出非常广泛的问题，在足坛引发新一轮地震，“单是在沈阳一家银行，李铁就被查出超过1亿的存款”，李铁已经被相关部门认定“严重违法”，刑期基本10年起跳，会牵扯出一大批职业经纪人、职业球员、俱乐部老板、中国足协官员。

现最新消息曝光，李铁接受调查，已供出了3名前中国男足国脚涉案踢假球。而前国门张鹭已被带走调查。

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