传中国封控将放宽 北京广州已有个案改采居家隔离

放宽防控措施

尽管中国官方尚未正式公布，据陆媒报导，北京和广州已经有社区允许感染新冠的老人、孕妇与婴幼儿居家隔离。这与过去“一人阳性、全栋转运”相比已大不相同。

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路透社1日报导引述瞭解内情的两名消息人士说，中国将容许符合特定条件的新冠确诊病患在家隔离，这是未来几天官方即将宣布的补充措施之一。

《南方都市报》1日报导，在北京市朝阳区的多个社区中，目前存在确诊病例居家隔离的情况，居家者多为不适宜转运至集中隔离点的高龄老人、孕妇或婴幼儿。

北京朝阳区的一名社区工作人员说，辖区内确诊的1名高龄老人和1名孕妇都在家隔离。同时，对确诊病例所在的楼栋单元採取“十字花”涉及楼层、住户进行封控管理，至少隔离“5+3”天，期间所有封控住户每天需要做快筛。

另有社区工作人员说，在考虑是否转运确诊病例时，患者的身体情况是第一衡量标准，看是否属于老弱病残孕等特殊群体，需要所在街道相关疾控部门对病例的居住环境等条件进行研判后做出决策。

第一财经今晚报导，儘管不少人希望染疫后能居家隔离，但是否会因为气溶胶或楼道排水管传播增加邻居染疫风险，进而导致楼栋迟迟无法解封，这也引发许多疑虑。

报导说，不只北京，在广州也是如此，让符合特殊要求的无症状或轻症感染者居家，已部分成为“默认模式”，“无需经过邻居签名同意”。

在社群平台微博上，一些IP位置显示在北京的网友纷纷留言，证实自己所住的社区就在实施“阳性居家”。有网友称：“根本不是特殊人员居家！是全部阳性都不拉走了！我们小区确诊22例，一个都不拉走…，一个小区在不增加其他阳性人员的情况下，还要22个确诊全阴了才能解封，这不是开玩笑呢吗？”

另有网友指出，自己所在的社区不说是哪一家有阳性居隔，但是所有邻居都表示理解，并且希望以后都居家就行，“大家都不恐慌不歧视”。

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