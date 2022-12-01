反制“一带一路” 欧盟全球门户计划满周年疑问多

“全球门户”计划

中央社报道，金额高达3000亿欧元的欧盟“全球门户”计划宣布满周年，它是欧盟最有地缘政治企图心、被视为反制中国“一带一路”的海外基建合作计划。但欧盟官员30日在议会被质询最多的问题是：“它到底是什么？”

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去年11月底欧盟执委会推出全球门户（Global Gateway）计划，目标在2027年前投注3000亿欧元协助发展中国家建设绿色能源、数位化、水资源等基础设施。

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，中国2013年推出“一带一路”计划的前5年就花了约4250亿美元在开发中国家造桥舖路盖港口，相形之下，欧盟这笔钱虽是小巫见大巫，但规模仍十分惊人。

欧洲议会发展委员会11月30日邀请欧盟执委员官员报告全球门户计划执行周年成果，结果多位议员们听完报告后却发出“老实说我不太知道它到底是什么”、“这么多钱要从哪里来”、“到底想达成什么目标”、“我们好像要做跟中国一样的事，但更贵、成本更高？”等疑问。

确实一年来欧盟在全球门户计划框架下的具体案件很少，只有部分早在非洲谈好的开发合作案，但11月明显“赶进度”，包括利用在印尼举办的20国集团（G20）场边会议，宣布与G7国家合作协助印尼能源转型基础建设；在中亚宣布出资2亿欧元的“区域行动”方案；在埃及的联合国气候峰会（COP27）场边宣布与非洲联盟合作加码。

印尼、中亚都对中国有地缘战略意义，欧盟借这些基建案伸入中国势力范围，难道不算有成果？

欧洲智库布鲁塞尔经济暨全球研究所（Bruegel）资深研究员艾西亚（Alicia Garcia-Herrero）接受中央社采访时表示，现在是欧美与“一带一路”竞争的好时机，因为中国在疫情下已喊停许多相关计划，加上内部经济窘迫，资金需要留在国内，因此在海外洒钱的能量大减。

但她也举出全球门户计划缺乏结构、资金并未真的存在，而且“欧盟正面临俄乌战后能源、移民等连串危机，没有馀裕，要放在桌上讨论的事情数量实在太巨大，只要这些危机不解决，不可能（对全球门户）投入努力”。

对于欧盟的计划似乎开始“伸入中国后院”，她认为欧盟还很难在中亚或东南亚发挥影响力，因为中亚国家正在把“老大”从俄国换成中国，而印尼对中国则没有什麽历史敌意，“一个（G7绿能）计划不会带来什麽改变，何况中国刚在印尼盖好一条高铁”。

另一方面，中国反而“伸入欧盟后院”巴尔干半岛，例如自由欧洲电台（RFE）近日连续报导中国监控科技系统深入塞尔维亚的情况。艾西亚表示，巴尔干半岛才是欧盟全球门户计划的关键地区，欧盟应该把力气放在这裡；印太地区则可与日本、韩国、澳洲这些亚洲在地伙伴组成团队合作。

不过，欧盟至少口头上仍想在印太有更多足迹，欧盟最高外交官博雷尔（Josep Borrell）11月29日在一场论坛上除了强调印太对欧盟经贸重要性，包括40%的贸易量需通过台湾海峡，他还特别说：“欧盟做为亚洲安全旁观者的日子已经结束，我们在这里没有像美国的第七舰队，但我们准备好要做更多。”

话虽如此，从资源有限和优先顺序来看，欧盟充满地缘政治及经济企图心的全球门户计划，距离“全球性”还很遥远。

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