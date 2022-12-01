江泽民治丧规格高 与邓小平齐平

中国/江泽民

中国前国家主席江泽民逝世，据分析，北京方面公布的江泽民治丧委员会与已故领导人邓小平相若，其身后事办得很高调。

广告 继续浏览后续

据中央社署名张谦今天引述消息报道称，中共建政73年，发出“告全党全军全国各族人民书”只有3次，前两次是1976年9月9日毛泽东逝世和1997年2月19日邓小平逝世，第三次就是昨天江泽民逝世。

据明报今天刊文指出，江泽民与邓小平一样，在諡号前半部同被称为“我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人……”，但后半部分却有不同，邓小平是“我国社会主义改革开放和现代化建设的总设计师，建设有中国特色社会主义理论的创立者”，江泽民则是“中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，‘三个代表’重要思想的主要创立者”。

文章并指出，对于江泽民获得“军事家”的諡号，外界有一些讨论，有人认为与毛、邓不同，江是一介书生，从未带兵打仗，称“军事家”似不够格。

但有观点认为，江泽民出任军委主席后，大力扭转军队经商的歪风；在其任内，中国从从乌克兰购回航空母舰“瓦良格号”，经改造后成为中国首艘航舰辽宁舰；在江泽民主持下，中国又致力发展舰射飞弹、巡航飞弹、雷射武器等，开始针对美国发展不对称战力的威慑力量，是一项战略性决议。所以，江泽民也当得起“军事家”的称号。

文章表示，江泽民和邓小平的治丧委相若，囊括了中共现任全体中央委员、候补中央委员、所有在世的卸任副国级及以上领导人，无一遗漏，加上非中委和候补中委的各部委各大央企首脑、港澳特首，还有各民主党派的常务副主席等。

据中央社，昨天中央电视台的新闻联播长达1个多小时，其中有关中共总书记习近平的新闻，到40分钟以后才播，是10年来的首次；习近平会见到访的老挝国家主席宋伦西索李斯时，一身素服，满面严肃，无一丝笑容，会谈开始，也先谈江泽民逝世，并且未按惯例为宋伦西索李斯举行欢迎宴会。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅